Elezioni Europee | Zingaretti | Pd unica alternativa

Elezioni Europee 2019 - M5s resta senza i numeri per il nuovo gruppo : tra alleati - solo i croati hanno preso un seggio : Se il Movimento 5 stelle vorrà creare un nuovo gruppo nel Parlamento europeo, dovrà cercare altri alleati. Infatti, dei quattro partiti che avrebbero dovuto farne parte oltre al M5s, solo i croati di Zivi Zid porterà un eurodeputato a Strasburgo. Gli altri non hanno superato le soglie di sbarramento e sono rimasti senza seggi: in Polonia il partito nazionalista Kukiz15 resta fuori con il 3,69% delle preferenze, il finlandese Liike Nyt ...

Elezioni Europee 2019 - M5s resta senza i numeri per il nuovo gruppo : tra gli alleati - solo i croati hanno preso seggi : Se il Movimento 5 stelle vorrà creare un nuovo gruppo nel Parlamento europeo, dovrà cercare altri alleati. Infatti, dei quattro partiti che avrebbero dovuto farne parte oltre al M5s, solo i croati di Zivi Zid porterà un eurodeputato a Strasburgo. Gli altri non hanno superato le soglie di sbarramento e sono rimasti senza seggi: in Polonia il partito nazionalista Kukiz15 resta fuori con il 3,69% delle preferenze, il finlandese Liike Nyt ...

Candidati Lega eletti alle Elezioni Europee 2019 nomi lista e preferenze : Candidati Lega eletti alle elezioni europee 2019 nomi lista e preferenze Il risultato delle europee non è stato soltanto un trionfo per la Lega ma anche per il suo leader Matteo Salvini. Il vicepremier e Ministro dell’Interno, capolista del Carroccio in tutte e 5 le circoscrizioni in cui era diviso il territorio italiano, ha preso da solo quasi quanto tutta Forza Italia. Candidati Lega: Salvini campione di preferenze Il nome di ...

Risultati Elezioni Europee 2019 : Circoscrizione Nord Ovest eletti e preferenze : Risultati elezioni europee 2019: Circoscrizione Nord Ovest eletti e voti elezioni europee 2019: vediamo nel dettaglio qual è stato l’esito del voto nella Circoscrizione Italia Nord Occidentale ovvero nel Nord Ovest che comprende le seguenti regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, e Liguria. In Piemonte insieme alle europee si è votato anche per le elezioni regionali (qui il nostro articolo con spoglio in diretta e ...

Elezioni Europee - Beppe Grillo ironizza su Matteo Salvini : “Radio Maria e canti Gregoriani” : Nel giorno dopo le Elezioni europee, con i risultati definitivi che hanno decretato la vittoria della Lega di Matteo Salvini, è arrivato il commento ironico di Beppe Grillo: "Oggi Radio Maria e canti Gregoriani", ha scritto il comico genovese su Twitter, riferendosi alla scelta del leader della Lega di baciare il crocifisso in conferenza stampa.Continua a leggere

Elezioni Europee - i risultati in ogni circoscrizione : la Lega domina al Nord - il M5S al Sud : Dopo la conclusione degli scrutini delle Elezioni europee è il momento di vedere come sono andati i partiti politici italiani nelle cinque circoscrizioni. A Nord-Est e Nord-Ovest la Lega ha dominato, con percentuali superiori al 40%, mentre il Sud e le Isole sono ancora in mano al Movimento 5 Stelle, che comunque non supera il 30%.Continua a leggere

Elezioni Europee - Luigi Di Maio provoca ancora Matteo Salvini : le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee, parla Luigi Di Maio. Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

Risultati Elezioni Europee 2019 Circoscrizione Sud : candidati eletti e voti : Risultati elezioni europee 2019 Circoscrizione Sud: candidati eletti e voti Verdetti ufficiali per tutto il Meridione. La fotografia consegnata da queste europee è quella di un Sud disilluso, con scarsa partecipazione e in controtendenza rispetto al resto d’Italia. Il Movimento 5 Stelle vince quasi ovunque ma, a causa della bassa affluenza, il peso specifico del voto meridionale è decisamente più basso rispetto a quello delle altre ...

Elezioni Europee - Luigi Di Maio pronto ad arrendersi a Matteo Salvini? Le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee, parla Luigi Di Maio. Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

Elezioni Europee - i risultati dei Liberali paese per paese : Elezioni Europee, i risultati dei Liberali paese per paese Nell’ambito di Elezioni Europee caratterizzate dalla più alta affluenza negli ultimi venti anni, una delle “famiglie politiche” che ha ottenuto ottimi risultati quella dei Liberali. L’Alleanza dei Liberali e Democratici per l’Europa (ALDE) ha ottenuto infatti 109 seggi al prossimo parlamento di Bruxelles. Ben 42 seggi in più rispetto al 2014, secondo i ...

Elezioni Europee - Alessandra Ghisleri : botto-Lega - quanto ha pesato l'elemosiniere di Papa Francesco : "Al di là delle percentuali i numeri veri ci dicono cosa è accaduto. Rispetto alle Elezioni politiche ci sono sei milioni e mezzo di voti in meno, la Lega ne ha presi tre milioni e mezzo in più quanti, ne ha persi il M5s? Quasi 6 milioni e il PD centomila". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merli

Elezioni Europee 2019 - in Veneto leghista un elettore su 2. Nel Nordest Carroccio sopra il 40% - mentre il M5s crolla al 10 : Ad impressionare è quel 49,89 per cento che la Lega di Matteo Salvini ottiene nel totalizzatore elettorale in Veneto. Uno su due vota il partito del ministro dell’Interno. Ci si attendeva una conferma del successo di marzo 2018, ma alle Elezioni Europee di domenica le dimensioni si sono dilatate, sono quasi sfacciate. I dati utili per capire la galoppata leghista, degna dei tempi in cui in queste terre la Democrazia Cristiana aveva la ...

Elezioni Europee - crollo M5S. A Roma pesa anche l?effetto Raggi. Voti in fuga nel Sud : Tarda notte, il Campidoglio è disabitato. E chiuso. Per lutto? Quasi. La sindaca Virginia Raggi segue i risultati da casa, lontana dai vertici del M5S. Su Roma, la Capitale controversa e...

Elezioni Europee - il confronto con Politiche 2018 ed Europee 2014 : emorragia di voti per Pd e M5S : A scrutinio delle Elezioni Europee quasi ultimato (61.449 sezioni su 61.576), ecco la variazione in voti assoluti dei principali partiti italiani rispetto alle Politiche 2018: Lega +3.441.000, PD...