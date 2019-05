Elezioni europee | tutti gli eletti italiani al Parlamento Ue

Elezioni europee : in Italia l'astensione sale al 43 - 7% - maggiore affluenza al nord : L’affluenza alle Elezioni europee 2019 è risultata in calo rispetto alle ultime Elezioni europee del 2014. A dispetto dell’aumento europeo, circa l’affluenza alle urne, in Italia si è registrato un forte calo. Il dato del 2014, che già aveva registrato un massimo storico di astensione al voto, è stato superato in questa ultima tornata elettorale. Vince la Lega di Matteo Salvini, il M5S è in calo, il PD supera i grillini. Perché ci sia così tanta ...

Elezioni Comunali - da Bergamo a Bari : il successo dei sindaci “ex renziani” dove la Lega ha fatto il pieno di voti alle Europee : Hanno vinto bene, dopo cinque anni di governo, nonostante il vento leghista soffi forte anche a casa loro. Tanto da venire tirati per la giacchetta dal Pd, che per l’occasione torna a dividersi in due: da una parte chi controlla ora i dem, dall’altra l’area renziana. Tutti provano a mettere il cappello sulle vittorie di Bergamo, Firenze, Modena, Pesaro e Bari. Successi netti per gli amministratori dem uscenti anche dove era ...

Elezioni europee - Minardo si congratula con Milazzo : Elezioni Europee, l'on. Nino Minardo di Forza Italia si congratula con Giuseppe Milazzo, neo eletto al parlamento. "Premiata la strategia di Miccichè"

Elezioni europee - ecco i 28 eletti della Lega. Salvini : saremo una potenza : Ventotto leghisti all'Europarlamento. saremo una potenza, dice Salvini. Questa pattuglia di eurodeputati potrebbe essere la seconda d'Europa, dopo quella della Merkel. ecco gli eletti. Uno...

Eletti Fratelli d’Italia Elezioni europee 2019 : nomi candidati e preferenze : Eletti Fratelli d’Italia elezioni europee 2019: nomi candidati e preferenze Eletti Fratelli d’Italia: in attesa di conoscere il dato certo relativo alla suddivisione dei seggi italiani in base ai voti conseguiti dai partiti vediamo l’andamento del partito guidato da Giorgia Meloni. Insieme alla Lega di Salvini è la forza politica che ha significativamente incrementato la percentuale di voti. Il risultato nazionale complessivo ...

Elezioni europee 2019 - il direttore dell’Osservatore Romano : “La paura rende pazzi e spezza i legami” : “La politica, soprattutto se vissuta alla luce del Vangelo, è sempre ‘per’, sempre propositiva mai reattiva o distruttiva. Se è reattiva vuol dire che la paura ha preso il sopravvento. E la paura rende pazzi e spezza i legami”. La Santa Sede affida il suo primo commento sull’esito delle Elezioni europee all’editoriale del direttore de L’Osservatore Romano, Andrea Monda. “La vittoria di misura di RN (Rassemblement Nationali di Le Pen, ndr) in ...

Eletti M5S Elezioni europee 2019 : nomi candidati e preferenze : Eletti M5S elezioni europee 2019: nomi candidati e preferenze Eletti M5S elezioni europee, il MoVimento 5 Stelle è certamente la forza politica che esce sconfitta dalle elezioni europee di domenica 26 maggio 2019. Lo ha ammesso senza troppi giri di parole il capo politico del MoVimento Luigi Di Maio nella conferenza stampa a margine dello spoglio Eletti M5S europee 2019, risultato non omogeneo nelle 5 circoscrizioni Il M5S è risultata ...

Elezioni a Riace - alle europee Lega prima partito. Ex sindaco Lucano fuori da consiglio comunale : A Riace, comune dell'ex sindaco Mimmo Lucano noto per l'accoglienza dei migranti, sorpresa alle Elezioni europee: nel paese calabrese, infatti, il primo partito risulta essere la Lega di Matteo Salvini. Si votava anche per le comunali e lo stesso Lucano non è riuscito a ottenere un seggio in consiglio comunale.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : affluenza alle urne da record : record di affluenza alle urne per le Elezioni Europee. Si è registrata una partecipazione al 51%, contro il 42% delle ultime consultazioni nel 2014. Buoni risultati per Germania, Spagna, Belgio e Francia. Discorso diverso per l'Italia, dove si registra un'inversione di tendenza con un'affluenza che raggiunge appena il 56%, mentre alle scorse Elezioni si era superato il 57%.

Elezioni europee 2019 - a Taranto il M5s resta primo partito (27 - 8%) : nella città dell’ex Ilva perde consensi ma non crolla : Il Movimento 5 stelle resta il primo partito a Taranto. nella città dell’ex Ilva, il “tradimento” del Governo sulla chiusura delle fonti inquinanti genera una perdita di consenso rispetto alle Elezioni politiche del 2018, ma non il crollo che in tanti immaginavano. Alle Europee nel capoluogo ionico il M5s raccoglie 17845 voti che valgono il 27,77%. Il confronto rispetto a cinque anni fa è positivo: solo tre preferenze in meno. Diverso, invece, è ...

Europee : Bartolo (Pd) - 'mia Elezioni messaggio democrazia contro politica dell'odio' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "E' stato un voto forse sorprendente ma che conferma la volontà di tanti di mandare un messaggio di democrazia e contro la politica dell'odio che purtroppo, come abbiamo avuto modo di vedere, si sta propagando in modo preoccupante nel nostro Paese". Così, Pietro Bartol

I risultati delle Elezioni europee negli altri Paesi : Merkel - Le Pen e Farage primi : Le elezioni europee si sono concluse e, così come in Italia è arrivata la schiacciante vittoria della Lega, negli altri Paesi europei ci sono stati diversi risultati definitivi, più o meno sorprendenti. In Germania il partito di Angela Merkel perde consensi ma è ancora primo, in Francia Marine Le Pen strappa il primo posto al premier Emmanuel Macron.Continua a leggere

Tutte le analisi e i dati per capire come sono andate le Elezioni Europee : Premessa, e ci si torna poi: i mercati europei vanno tutti bene tranne quelli che hanno a che fare con l'Italia, il salvinismo genera incertezza e allontana gli investitori, con lo spread tornato rapidamente sopra a 280. I prossimi giorni saranno molto difficili, a meno di clamorose abiure del progr

Elezioni europee 2019 - la sconfitta dell’euroscetticismo populista : I partiti dell'Efdd, la coalizione populista e critica verso l'Ue, hanno ottenuto qualche seggio in più al Parlamento europeo rispetto al 2014, ma hanno anche visto il tracollo di molti gruppi politici affiliati negli Stati membri. Al momento rimangono tra le fila dell'alleanza il Movimento Cinque Stelle, il Brexit Party e l'Afd. In Repubblica Ceca, Polonia, Lituania e Francia gli euroscettici non superano la soglia di sbarramento.Continua a ...