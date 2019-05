Elezioni europee | Salvini trionfa e commenta | Insulti dal M5s ma il governo va

Elezioni europee - il trionfo della Lega anche a Roma : Vespa incredulo - il dato epocale : Ci sono dati alle Elezioni Europee 2019 che, come ha ammesso Bruno Vespa a Porta a porta su Raiuno, devono essere "presi come atti di fede". Se non ci fossero i dati ufficiali dell'ufficio elettorale del ministero dell'Interno, in effetti, certi risultati ottenuti dalla Lega di Matteo Salvini potreb

Elezioni europee - Salvini ringrazia Madonna e bacia crocifisso : “Vinciamo contro tutto e tutti” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si presenta davanti ai giornalisti a Milano per parlare del successo elettorale della Lega alle Elezioni europee con un rosario e un crocifisso che ha baciato ringraziando la Madonna e assicurando che ora per il governo non cambierà nulla e non chiederà poltrone in più: "Ringrazio gli italiani che ci hanno sostenuti contro tutto e tutti".Continua a leggere

Elezioni europee - Luigi Di Maio muto di fronte al tracollo. Ore di angoscia - la voce da dentro il M5s : Flop alle Elezioni europee e lungo silenzio per Luigi Di Maio. Fonti del Movimento 5 Stelle, con i big "asserragliati" nel campo base improvvisato a Montecitorio, assicurano che il leader parlerà a notte fonda, "quando i dati dello spoglio saranno più attendibili". Di sicuro, però, l'aria che tira n

Elezioni europee - il Ppe gela Salvini : "Non ci alleeremo mai coi sovranisti". Altro disastro a Bruxelles : Alle Elezioni europee la "non vittoria" del Ppe, in difficoltà in tutte le nazioni, si potrebbe tradurre in un "polpettone" popolar-socialista-liberale all'Europarlamento di Strasburgo per escludere sovranisti ed euroscettici dal governo dell'Unione. "Per il Partito Popolare Europeo - ha spiegato il

Elezioni europee - l’affluenza in Italia al 55% : In Italia si è recato al seggio il 55% degli aventi diritto, con picchi di affluenza in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Umbria e percentuali più basse al Sud, in Sardegna e in Sicilia. Nelle regioni del meridione non si supera il 45%, mentre nelle isole si arriva a una partecipazione inferiore al 40%.Continua a leggere

