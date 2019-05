Elezioni Europee - risultati : trionfo Lega - crollo M5S. Pd secondo partito - Fdi si avvicina a Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a quasi la totalità dello scrutinio delle schede (60.914 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega trionfa:...

Elezioni Europee - la Lega sfonda anche al Sud ma M5S resta il primo partito a Napoli : Scosse telluriche di varia intensità che disegnano nella notte una nuova geografia politica. Rispetto non solo a cinque anni fa ma, e soprattutto, alle politiche dell?anno scorso. Con i...

Elezioni Europee - crollo M5S. A Roma pesa anche l?effetto Raggi : Tarda notte, il Campidoglio è disabitato. E chiuso. Per lutto? Quasi. La sindaca Virginia Raggi segue i risultati da casa, lontana dai vertici del M5S. Su Roma, la Capitale controversa e...

Elezioni Europee - la Lega sfonda al Sud : "Sottrazione diretta di voti" - impressionante impresa in casa M5s : Il Movimento 5 Stelle si salva a queste Elezioni europee solo nella loro roccaforte, la Circoscrizione Sud. Croce e delizia: l'M5s raggiunge il 29,23%, in flessione rispetto alle politiche 2018, e soprattutto con il grosso handicap dell'astensionismo che secondo gli esperti, in una primissima e solo

Elezioni Europee 2019 : i risultati della Circoscrizione Nord – Est : I risultati delle Elezioni Europee per la Circoscrizione Nord Ovest, che comprende Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto. I cittadini hanno premiato la Lega di Matteo Salvini, mentre un buon risultato personale lo ha ottenuto il candidato capolista del Partito Democratico - Siamo Europei Carlo Calenda.Continua a leggere

Elezioni Europee - risultati : trionfo Lega - crollo M5S. Pd secondo partito - Fdi vicina a Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a quasi la totalità dello scrutinio delle schede (59.876 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega trionfa:...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee - risultati : trionfo Lega - crollo M5S. Pd secondo partito - Fdi vicina a Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a quasi la totalità dello scrutinio delle schede (59.876 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega trionfa:...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee 2019 : i risultati della Circoscrizione Nord – Ovest : I risultati delle Elezioni Europee per la Circoscrizione Nord Ovest, che comprende Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte: primo partito la Lega di Matteo Salvini, discreto risultato per il Partito Democratico. Un dato che risente anche delle contemporanee Elezioni Regionali in Piemonte, dove la Lega è in vantaggio.Continua a leggere

Elezioni Europee - i risultati in diretta : spoglio reale - Lega al 34% e M5s sotto il 17%. Pd secondo partito : Lo spoglio delle Elezioni europee procede veloce e la sentenza è ormai scritta: la Lega di Matteo Salvini mettono a segno una vittoria oltre ogni immaginazione, il M5s e Luigi Di Maio crollano. Dopo lo scrutinio di 48.372 su 61.576 sezioni (dati del Viminale), il Carroccio vola al 34,33%, numeri imp

Elezioni Europee - i risultati : trionfo della Lega - Pd davanti al M5s : I risultati delle Elezioni europee confermano quanto emerso dopo le prime proiezioni, con la Lega nettamente in testa e primo partito in Italia. Molto dietro troviamo il Partito Democratico, staccato dal Carroccio, ma davanti al Movimento 5 Stelle, solo terzo. Superano la soglia di sbarramento anche Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Elezioni Europee - Di Maio pugile suonato. Caos M5s - dietrofront nella notte : dopo il tracollo succede di tutto : Un pugile suonato. Il Movimento 5 Stelle esce dalle Elezioni europee ridimensionato e disorientato. I dati ufficiali dello spoglio non sono ancora cominciati, exit poll e proiezioni sono ancora superiori al dato reale (sotto intorno al 18%) ma la comunicazione grillina è già nel Caos. Nei giorni sco

Elezioni Europee : a Sassari il PD è primo partito : Sassari conferma la sua anima di centrosinistra incoronando il partito Democratico con il 27,75% dei voti. Al secondo posto arriva il Movimento 5 Stelle con il 26,46% e terza la Lega – Salvini Premier con il 25,48%. Ma lo scenario potrebbe cambiare qualora i dati delle europee venissero confermati alle amministrative che si terranno il prossimo 16 giugno. In tal caso, la città si ritrovrebbe infatti un sindaco di centrodestra. Percentuali e ...