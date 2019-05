Elezioni Europee - risultati : exploit Lega - crollo M5S. Pd secondo partito - Fdi si avvicina a Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a quasi la totalità dello scrutinio delle schede (61.302 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega trionfa:...

Elezioni Europee 2019. Trionfo Lega (34%) - bene Pd (22%) e choc M5s (17%). Salvini si prende Nord e Centro - Di Maio regge solo al Sud : Nelle due circoscrizioni del Nord la Lega sfonda il tetto del 40%, M5s sprofonda sia al Nord est che al Nord ovest e il Pd sale sopra il 23 per cento. E’ il quadro del voto europeo analizzando, per circoscrizioni, i dati del Viminale quando lo spoglio è quasi alla fine. Al Nord ovest, il partito di Salvini prende il 40,63% di voti, il Pd è il secondo partito al 23,47%, M5s è al 11,19%. Forza Italia è al 8,79%, Fdi al 5,64. Al Nord est La Lega è ...

Elezioni Europee 2019 : i risultati della Circoscrizione Sud : Il risultato delle Elezioni Europee nella Circoscrizione Italia meridionale vede avanti il Movimento 5 Stelle, seppure in calo rispetto alle ultime consultazioni elettorali. Ma i cittadini residenti in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria hanno premiato la Lega di Matteo Salvini, al suo massimo storico al Sud.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 : chi sono i candidati più votati : Matteo Salvini è il candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. In tutte le circoscrizione si è confermato l'esponente più votato del Carroccio. Giuliano Pisapia e Carlo Calenda sono invece i candidati del Pd ad aver ottenuto il maggior numero di voti nelle circoscrizioni settentrionali. Per Forza Italia il favorito è Silvio Berlusconi ad eccezione del Centro, dove è capolista Antonio Tajani. Per il Movimento 5 Stelle è vittoria ...

Chi ha vinto e chi ha perso le Elezioni Europee 2019 : Chi ha vinto e chi ha perso le Elezioni Europee 2019? Proviamo a capirlo partendo dalla sola cosa che conta: il dato elettorale, circoscrizione per circoscrizione, messo a confronto con la precedente tornata per il rinnovo del Parlamento Europeo e con l'ultima consultazione elettorale di rilievo nazionale.Continua a leggere

Elezioni Europee - il giorno dopo : Sarà una giornata di dati, commenti, analisi del voto e delle sue conseguenze, e poi tocca alle amministrative: tutte le notizie, man mano che arrivano

Elezioni Europee - Franco Bechis e la verità dei numeri : chi guadagna voti - chi perde e quanto : Vince la Lega, e su questo nessuno può discutere. Le Elezioni europee, con lo spoglio in dirittura d'arrivo, danno il partito di Matteo Salvini al 34%, un risultato stratosferico oltre ogni previsione. Ma è Franco Bechis, in diretta nella lunghissima #MaratonaMentana su La7, a snocciolare i numeri c

Elezioni Europee 2019. Salvini si prende Nord e Centro - Di Maio resiste solo al Sud. Trionfo Lega (34%) - bene Pd (22%) e choc M5s (17%) : Nelle due circoscrizioni del Nord la Lega sfonda il tetto del 40%, M5s sprofonda sia al Nord est che al Nord ovest e il Pd sale sopra il 23 per cento. E’ il quadro del voto europeo analizzando, per circoscrizioni, i dati del Viminale quando lo spoglio è quasi alla fine. Al Nord ovest, il partito di Salvini prende il 40,63% di voti, il Pd è il secondo partito al 23,47%, M5s è al 11,19%. Forza Italia è al 8,79%, Fdi al 5,64. Al Nord est La Lega è ...

La Lega ha stravinto le Elezioni europee : È il primo partito in Italia con più del 34 per cento dei voti, il Partito Democratico è al 22,7 mentre il M5S è andato molto male

Elezioni Europee 2019 : i risultati della Circoscrizione Centro : Boom della Lega anche nella Circoscrizione Centro e nelle Regioni rosse: questo il dato più rilevante dei risultati delle Elezioni Europee in Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Salvini stravince ovunque e può gioire anche del risultato di Fratelli d'Italia, che supera anche Forza Italia di Antonio Tajani.Continua a leggere

Elezioni Europee - risultati : trionfo Lega - crollo M5S. Pd secondo partito - Fdi si avvicina a Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a quasi la totalità dello scrutinio delle schede (60.914 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega trionfa:...

Elezioni Europee - la Lega sfonda anche al Sud ma M5S resta il primo partito a Napoli : Scosse telluriche di varia intensità che disegnano nella notte una nuova geografia politica. Rispetto non solo a cinque anni fa ma, e soprattutto, alle politiche dell?anno scorso. Con i...

Elezioni Europee - risultati : trionfo Lega - crollo M5S. Pd secondo partito - Fdi si avvicina a Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a quasi la totalità dello scrutinio delle schede (60.914 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega trionfa:...

Elezioni Europee - crollo M5S. A Roma pesa anche l?effetto Raggi : Tarda notte, il Campidoglio è disabitato. E chiuso. Per lutto? Quasi. La sindaca Virginia Raggi segue i risultati da casa, lontana dai vertici del M5S. Su Roma, la Capitale controversa e...