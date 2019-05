Elezioni europee | Pietro Senaldi | Per Matteo Salvini inizia il difficile | chi lo

Elezioni europee - risultati definitivi : trionfo Lega - M5S crolla - Pd secondo partito - Fdi avvicina Fi : Elezioni Europee 2019. I risultati sono ormai definitivi (61.548 sezioni su 61.576). La Lega trionfa: è il primo partito con il 34,33%. Il Pd è al 22,69%, M5S al 17,77%,...

Porta a Porta – Speciale Elezioni europee 2019 Chi ha vinto? Gli ospiti : Porta a Porta – Speciale Elezioni Europee 2019 Chi ha vinto? Gli ospiti Stasera 27 maggio alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda la seconda parte di Porta a Porta – Speciale Elezioni Europee 2019. Già domenica 26 infatti è iniziata la full immersion di Bruno Vespa che dalle 22.50 ha seguito lo svolgimento delle Elezioni. La puntata di oggi sarà dedicata all’analisi del voto europeo e delle Elezioni amministrative. ...

Elezioni europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni europee - crollo M5S. A Roma pesa anche l?effetto Virginia Raggi. Voti in fuga nel Sud : Tarda notte, il Campidoglio è disabitato. E chiuso. Per lutto? Quasi. La sindaca Virginia Raggi segue i risultati da casa, lontana dai vertici del M5S. Su Roma, la Capitale controversa e...

Elezioni europee - Matteo Salvini il più votato a Modica : E' Matteo Salvini il candidato alle Europee più votato nella città di Modica. Il candidato della Lega è stato il preferito con 2286 voti

Matteo Salvini ha vinto le Elezioni europee : Matteo Salvini ha vinto le elezioni europee. La Lega è diventato il primo partito in Italia con oltre il 34 per cento dei voti: più del doppio rispetto alle politiche di marzo 2018, quando il Carroccio si era fermato intorno al 17%. Il Movimento 5 stelle, che allora era risultato primo con il 32,68% dei voti, è invece crollato al 16% (anche a causa della grande astensione al Sud, da sempre bacino elettorale per la formazione grillina). Il ...

Elezioni europee 2019 : come cambia il Parlamento europeo dopo i risultati definitivi : Dai risultati delle Elezioni europee emerge una situazione che non si vedeva più dal 1979: i popolari e i socialisti, pur mantenendosi i gruppi politici più votati, hanno perso la maggioranza nel Parlamento europeo. I liberali dell'Alde e i Verdi potrebbero quindi diventare un importante ago della bilancia nel stabilire le alleanze future che disegneranno il nuovo volto del Parlamento di Strasburgo. Rimangono invece arginati i sovranisti.

Elezioni europee 2019 : è boom Lega - crollo 5 stelle - superato dal Pd : Il movimento 5 stelle esce da queste Elezioni europee 2019 con le ossa rotte. In lento declino da tempo, l’occasione del voto europeo non ha fatto altro che ribadire il momento difficile della compagine pentastellata, che si è dovuta fermare al 17,06% ed è stata addirittura superata dal Partito democratico, attestatosi a secondo partito in queste Elezioni con il 22,70%. L’oro nel podio se lo aggiudica invece la Lega, che si è portata a casa ...

Chi ha vinto le Elezioni europee 2019 in Italia e cosa cambia in Europa : Chi ha vinto le elezioni europee 2019 in Italia e cosa cambia in Europa La Lega è il primo partito in Italia, al secondo posto non c’è il suo alleato di governo, il Movimento 5 Stelle, bensì il Partito Democratico. In attesa dell’analisi dei flussi elettorali, sembra che una parte dell’elettorato si sia spostato verso Lega e PD, ma c’è anche da considerare il fattore affluenza, soprattutto al Sud e alle Isole, dove comunque il M5S resta il ...