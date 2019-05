Elezioni europee | Luigi Di Maio chiama Salvini nella notte | la resa clamorosa del

Europee - la Grecia va a destra : Tsipras convoca Elezioni anticipate : Le elezioni Europee hanno prodotto un terremoto politico in Grecia, dove il premier Alexis Tsipras ha annunciato elezioni anticipate per fine giugno dopo la netta affermazione dell’opposizione conservatrice. La decisione di chiamare il Paese alle urne con quattro mesi di anticipo sulla scadenza naturale di ottobre è il frutto dell’avanzata di Nuova Democrazia arrivata al 33% dai dati preliminari rispetto al magro 24% dello ...

Elezioni europee - Italia ai sovranisti. Salvini e Meloni sbalorditivi : quanto sono cresciuti in un anno : Il botto del sovranismo Italiano alle Elezioni europee. Lo auspicavano, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, soprattutto per dichiarare finita l'era di Silvio Berlusconi come leader unico e riconosciuto del centrodestra. E il 26 maggio, forse, quel nuovo centrodestra è nato ufficialmente: la Lega sfiora

Elezioni europee 2019 - le reazioni. Salvini : “Non chiedo poltrone - ora periodo economico complicato”. M5s non parla : Matteo Salvini parla da vincitore, mentre il M5s per il momento tace e Luigi Di Maio dichiarerà solamente lunedì pomeriggio. È il primo effetto dell’esito delle Elezioni Europee che consegnano alla Lega più di un terzo dei consensi e la forza del primo partito in Italia. Il leader del Carroccio però per prima cosa conferma la fiducia al governo: “Non useremo questo voto per un regolamento di conti interni” e “ogni ...

Elezioni europee - Berlusconi si sfoga : "Ho fatto il massimo". Forza Italia - Salvini - Toti - lo scenario : Siamo ancora indispensabili, senza Forza Italia il centrodestra perde. Queste, a quanto apprende l'agenzia Adnkronos, le prime reazioni di Silvio Berlusconi al voto delle europee. Il Cav tira un sospiro di sollievo e con lui un partito intero. "Noi siamo l'unica Forza moderata di una coalizione vinc

Elezioni europee - le proiezioni dei voti circoscrizione per circoscrizione : dove fa il botto la Lega : "Dicevano che il nord ci avesse voltato le spalle, mi pare proprio di no". A Porta a porta il capogruppo della Lega Riccardo Molinari gongola davanti alle proiezioni del consorzio Opinio che ha preso in considerazione i dati, in fase di spoglio, delle Elezioni Europee per singole circoscrizioni. E l

Elezioni europee - stranezze alle urne : tra crocefissi - carcerati e fast food fascisti : CasaPound che offre sconti per un panino in cambio del voto, il comune beneventano in cui non vota nessuno e l'affermazione dei comici tedeschi: non solo ondate sovraniste, boom dei Verdi e Lega al 30 per cento tra le cose da ricordare sulle Elezioni del 26 maggio L'Europa è tornata di moda: con Verdi e Liberali ecco come cambia Bruxelles" Elezioni Europee, il suicidio claustrofobico della sinistra radicale " Europee, risultati in ...

Elezioni europee - Giorgia Meloni manda un pizzino a Matteo Salvini : "Noi al governo con la Lega" : Esulta Giorgia Meloni dopo il risultato ottenuto da Fratelli d'Italia alle Elezioni Europee: "il secondo per crescita dopo quello della Lega di Matteo Salvini. Siamo cresciuti del 50% rispetto alle Politiche, un dato tutt'altro che scontato, perché si pensava che la crescita della Lega ci avrebbe fa

Elezioni europee - risultati : boom Lega - crollo M5S. Pd secondo partito - Fdi vicina a Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a un terzo delle schede (19.000 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega si conferma il primo partito con il 32,3%. Il Pd...

Elezioni europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni europee - Vladimir Putin festeggia a metà per i risultati : La Lega guida i movimenti sovranisti in Europa. A seguire il partito di Marine Le Pen e gli austriaci. Male gli altri. Un filo lega queste formazioni politiche: i sospetti di finanziamenti del Cremlino Europee, risultati in diretta: trionfo della Lega, sorpasso del Pd sui Cinque Stelle " L'Europa è tornata di moda: con Verdi e Liberali ecco come cambia Bruxelles"

