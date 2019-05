Elezioni Europee | i risultati dei Liberali paese per paese

Elezioni Europee - Alessandra Ghisleri : botto-Lega - quanto ha pesato l'elemosiniere di Papa Francesco : "Al di là delle percentuali i numeri veri ci dicono cosa è accaduto. Rispetto alle Elezioni politiche ci sono sei milioni e mezzo di voti in meno, la Lega ne ha presi tre milioni e mezzo in più quanti, ne ha persi il M5s? Quasi 6 milioni e il PD centomila". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merli

Elezioni Europee 2019 - in Veneto leghista un elettore su 2. Nel Nordest Carroccio sopra il 40% - mentre il M5s crolla al 10 : Ad impressionare è quel 49,89 per cento che la Lega di Matteo Salvini ottiene nel totalizzatore elettorale in Veneto. Uno su due vota il partito del ministro dell’Interno. Ci si attendeva una conferma del successo di marzo 2018, ma alle Elezioni Europee di domenica le dimensioni si sono dilatate, sono quasi sfacciate. I dati utili per capire la galoppata leghista, degna dei tempi in cui in queste terre la Democrazia Cristiana aveva la ...

Elezioni Europee - crollo M5S. A Roma pesa anche l?effetto Raggi. Voti in fuga nel Sud : Tarda notte, il Campidoglio è disabitato. E chiuso. Per lutto? Quasi. La sindaca Virginia Raggi segue i risultati da casa, lontana dai vertici del M5S. Su Roma, la Capitale controversa e...

Elezioni Europee - il confronto con Politiche 2018 ed Europee 2014 : emorragia di voti per Pd e M5S : A scrutinio delle Elezioni Europee quasi ultimato (61.449 sezioni su 61.576), ecco la variazione in voti assoluti dei principali partiti italiani rispetto alle Politiche 2018: Lega +3.441.000, PD...

Vittorio Feltri sulle Elezioni Europee : "M5s partito sciagurato - che fine farà Luigi Di Maio" : "I Cinque Stelle si sono sciolti come neve al sole". Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, "bisogna vedere se lasceranno il traino alla Lega che ha dimostrato di ottenere maggior gradimento degli alleati. Ora che il risultato di Matteo Salvini è anche migliorato, si raff

Elezioni Europee 2019 : commissariamento M5S in vista - fuori Di Maio? : Elezioni europee 2019: commissariamento M5S in vista, fuori Di Maio? Le Elezioni europee 2019 in Italia hanno avuto una eco importante soprattutto a livello nazionale. Prima di tutto perché hanno certificato il boom della Lega, come previsto da molti sondaggi. In secondo luogo perché hanno registrato lo spodestamento del Movimento 5 Stelle, alleato di governo dei leghisti, da parte del Partito Democratico. Che riconquista alcuni suoi ...

Elezioni Europee : Di Maio è il capo politico? Allora si dimetta : Come accade ogni volta che si assiste a un fallimento la catena di comando di un partito è chiamata a prendersi le proprie responsabilità. Se davvero Di Maio (e non Casaleggio) è il "capo politico" del Movimento 5 Stelle Allora si prenda la responsabilità del tonfo e si dimetta. Anzi, tanto che ci siete: eleggetelo democraticamente il prossimo. No?Continua a leggere

Elezioni Europee - Salvini : lealtà a Conte - su Tav e autonomia mandato chiaro : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Cosa succede al Governo Conte dopo i risultati delle Elezioni Europee : È una delle domande ricorrenti dopo il trionfo della Lega di Matteo Salvini alle Elezioni Europee e il clamoroso tonfo del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio: Cosa cambia in seno alla maggioranza che sostiene Giuseppe Conte? E si rischia davvero di aprire una crisi di Governo nel breve periodo? Domande cui è difficile rispondere, se non per ipotesi calibrate non solo sui numeri, ma anche sul Contesto generale. I numeri stavolta sono ...

Elezioni Europee : la Lega è primo partito a Riace e Lampedusa : La Lega di Matteo Salvini è stato il partito piu' votato alle Elezioni europee a Riace (Reggio Calabria), il Comune simbolo delle politiche di integrazione guidato, fino a oggi, da Mimmo Lucano. Con il 30,7% la Lega ha conquistato nelle due sezioni nelle quali si è votato a Riace il primato dei consensi per le europee: un dato sicuramente significativo se si considera la contrapposizione in atto tra i salviniani e lo stesso Lucano, che ...

Elezioni Europee 2019 : risultati Italia - come cambia lo scenario del governo : Elezioni europee 2019: risultati Italia, come cambia lo scenario del governo I sondaggi di questi mesi avevano in parte previsto il risultato di questa tornata di europee. Tuttavia, dopo due settimane di blackout elettorale, secondo alcuni addetti ai lavori la Lega risultava in calo, anche se stabilmente in testa alle forze politiche, e il Movimento 5 Stelle in ripresa anche se comunque a rischio sorpasso “da sinistra”. Elezioni europee ...