Elezioni europee 2019 | i risultati del voto in Italia in diretta

Elezioni europee : Lega primo partito in Italia : Il partito nazionalista Italiano della Lega è destinato a conquistare la maggioranza dei seggi in Parlamento al Parlamento europeo, mentre il suo partner di coalizione a Roma, il Movimento 5 Stelle, ha visto un calo in sostegno. I risultati iniziali – con oltre la metà dei voti contati – hanno suggerito che la Lega avrebbe preso circa il 34% dei voti contro solo il 17% per il Movimento Cinque stelle (M5S) di sinistra – ...

Dalla Lega al Pd : i candidati più votati alle Elezioni europee : Dal Capitano alla Iena, passando per l’ex Cavaliere. Ma anche l’ex sindaco, il procuratore nazionale antimafia e i nipoti dal cognome importante. Sono in molti gli europarlamentari che andranno - o torneranno - a Bruxelles forti delle tantissime preferenze ricevute nelle urne il 26 maggio. Il re è Matteo Salvini. Il nome del segretario - capolista in tutta Italia - che ha portato la Lega vicina ai 10 milioni di voti ...

Elezioni europee - Salvini : lealtà a Conte e Di Maio - su Tav mandato chiaro : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Elezioni europee - Salvini : lealtà a Conte e Di Maio - su Tav mandato chiaro : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Elezioni europee - Claudio Borghi e il messaggio a Luigi Di Maio e M5s : "Ora flat tax e sblocca cantieri" : "Che cosa cambia? Il messaggio non troppo velato del voto degli italiani è 'fare', procedere con una certa speditezza nella riforma fiscale nella direzione della flat tax, sbloccare i cantieri e non bloccarli: penso si andrà in questa direzione". Claudio Borghi, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su

Elezioni europee - Salvini : lealtà a Conte - su Tav e opere mandato chiaro - bisogna fare : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Elezioni europee - Salvini : lealtà a Conte - su Tav e opere mandato chiaro - bisogna fare : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Elezioni europee - la Lega stravince con il 34%. Salvini : «Ridiscutiamo tutti i parametri Ue» : Mentre nel resto della Ue i sovranisti sono cresciuti al di sotto delle attese, con l'eccezione del Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen in Francia, in Italia il Carroccio riesce a conquistare quasi un terzo dell'elettorato. Crolla il M5S, Pd secondo partito. Nel pomeriggio lo scrutinio del voto amministrativo: in evidenza soprattutto le Regionali in Piemonte...

Proiezioni seggi Elezioni europee 2019 Italia : come sarà il parlamento : Proiezioni seggi elezioni europee 2019 Italia: come sarà il parlamento Alla fine non c’è stata nessuna ondata euroscettica che alcuni si aspettavano. Crescono i consensi per i sovranisti, ma non tali da preoccupare i Popolari e i Socialisti, che però devono far fronte a un calo rispetto alle precedenti elezioni e per ottenere la maggioranza dovranno allearsi con ALDE. I cali più forti sono stati registrati però dai Conservatori e dalle ...

Elezioni europee - lo scrutinio in diretta : promossi ed eletti anche Berlusconi e Calenda : I primi verdetti delle Elezioni europee: la Lega ha vinto, crollo dei 5 stelle, il Pd risale la china. In crescita Fratelli...

Elezioni europee - Salvini : Lega prima a Riace e Lampedusa - segno che sui migranti ho ragione : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Elezioni europee - Salvini : Lega prima a Riace e Lampedusa - segno che sui migranti ho ragione : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Elezioni europee - Salvini detta l'agenda : Lega prima a Riace e Lampedusa - segno che sui migranti ho ragione : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Elezioni europee - Salvini detta l'agenda : Lega prima a Riace e Lampedusa - segno che sui migranti ho ragione : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...