Elezioni europee 2019 | ecco la fotografia del Parlamento europeo

Elezioni europee - Toti terremota Forza Italia : "Berlusconi - sacrificio inutile. Basta - tutti a casa" : "Ora Basta! Stiamo assistendo alla seconda tornata elettorale in meno di un anno in cui il centrodestra stravince, Forza Italia perde. E perde molto". Giovanni Toti attende mattina per commentare i risultati delle Elezioni europee, che hanno visto Forza Italia scendere all'8%, lontano dalla soglia p

Elezioni europee - Pietro Senaldi : "Per Matteo Salvini inizia il difficile - chi lo vuole fregare adesso" : "La Lega ha vinto le Elezioni europee e ora per Matteo Salvini inizia il difficile perché gli italiani gli chiedono di prendere in mano le redini del Paese", spiega Pietro Senaldi: "Ora lui detta l'agenda e se i Cinque stelle non si piegheranno allora gli converrà far saltare il tavolo perché questi

Elezioni europee - crollo M5S. A Roma pesa anche l?effetto Virginia Raggi. Voti in fuga nel Sud : Tarda notte, il Campidoglio è disabitato. E chiuso. Per lutto? Quasi. La sindaca Virginia Raggi segue i risultati da casa, lontana dai vertici del M5S. Su Roma, la Capitale controversa e...

Elezioni europee - Matteo Salvini il più votato a Modica : E' Matteo Salvini il candidato alle Europee più votato nella città di Modica. Il candidato della Lega è stato il preferito con 2286 voti

Matteo Salvini ha vinto le Elezioni europee : Matteo Salvini ha vinto le elezioni europee. La Lega è diventato il primo partito in Italia con oltre il 34 per cento dei voti: più del doppio rispetto alle politiche di marzo 2018, quando il Carroccio si era fermato intorno al 17%. Il Movimento 5 stelle, che allora era risultato primo con il 32,68% dei voti, è invece crollato al 16% (anche a causa della grande astensione al Sud, da sempre bacino elettorale per la formazione grillina). Il ...