Elezioni europee 2019 | è boom Lega | crollo 5 stelle | superato dal Pd

Elezioni europee 2019 : come cambia il Parlamento europeo dopo i risultati definitivi : Dai risultati delle Elezioni europee emerge una situazione che non si vedeva più dal 1979: i popolari e i socialisti, pur mantenendosi i gruppi politici più votati, hanno perso la maggioranza nel Parlamento europeo. I liberali dell'Alde e i Verdi potrebbero quindi diventare un importante ago della bilancia nel stabilire le alleanze future che disegneranno il nuovo volto del Parlamento di Strasburgo. Rimangono invece arginati i ...

Chi ha vinto le Elezioni europee 2019 in Italia e cosa cambia in Europa : Chi ha vinto le elezioni europee 2019 in Italia e cosa cambia in Europa La Lega è il primo partito in Italia, al secondo posto non c’è il suo alleato di governo, il Movimento 5 Stelle, bensì il Partito Democratico. In attesa dell’analisi dei flussi elettorali, sembra che una parte dell’elettorato si sia spostato verso Lega e PD, ma c’è anche da considerare il fattore affluenza, soprattutto al Sud e alle Isole, dove comunque il M5S resta il ...

Elezioni europee 2019 - la Lega sfonda : è il primo partito col 34 - 34%. Crollo M5S - sorpasso Pd Diretta : Elezioni Europee 2019, il risultato dello spoglio delle schede elettorali sta emanando i primi verdetti. La Diretta di Leggo.it ha emesso alcune sentenze: la Lega è...

Elezioni europee 2019 - la Lega sfonda : è il primo partito col 34 - 34%. Crollo M5S - sorpasso Pd Spoglio in diretta : Elezioni Europee 2019, il risultato dello Spoglio delle schede elettorali sta emanando i primi verdetti. La diretta di Leggo.it ha emesso alcune sentenze: la Lega è...

Spread in lieve aumento dopo le Elezioni europee. Borse verso l'apertura con il segno positivo : Leggero rialzo per lo Spread nel primo giorno dopo le elezioni europee. La differenza di rendimento tra Btp e Bund tedesco segna 270 punti contro i 267 della chiusura di venerdì 24 maggio. lieve rialzo per l’euro dopo che i dati sulle elezioni europee hanno escluso uno sfondamento del fronte sovranista, confermando. Sul mercato spot di Tokyo ma moneta unica europea avanza dello 0,22% a 1,1211 sul dollaro e dello 0,04% a 122,73 sullo ...

Elezioni europee 2019 : i risultati della Circoscrizione Isole : Nella Circoscrizione Insulare il dato nazionale non è stato confermato, anche se la Lega ottiene un buon risultato. In Sicilia e Sardegna al primo posto troviamo il M5S, che sfiora il 30%, e stacca di parecchi punti la Lega di Matteo Salvini, poco oltre il 22%. Il Partito Democratico-Siamo Europeo è al terzo posto, al 18,51%.Continua a leggere

Elezioni europee - risultati : trionfo Lega - M5S crolla - Pd secondo partito - Fdi avvicina Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a quasi la totalità dello scrutinio delle schede (61.458 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega trionfa:...

Elezioni europee - risultati : trionfo Lega - M5S crolla - Pd secondo partito - Fdi avvicina Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a quasi la totalità dello scrutinio delle schede (61.458 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega trionfa:...

Elezioni europee 2019 - tutti i risultati : Lega primo partito - il Pd supera i 5 Stelle | Tutti i risultati in diretta : Il partito di Matteo Salvini si conferma la prima forza nelle Elezioni europee. Il partito Democratico precede invece il Movimento 5 Stelle. Poi Berlusconi e Fratelli d’Italia. Nessun altro partito invece supera il 4 per cento

Elezioni europee 2019 - le proiezioni : la Lega sfonda - col 34 - 34% è il primo partito. Crollo M5S - sorpasso Pd Spoglio in diretta : Elezioni Europee 2019, il risultato dello Spoglio delle schede elettorali sta emanando i primi verdetti. La diretta di Leggo.it nella notte ha raccontato prima gli exit Poll che...

Elezioni europee : in Italia affluenza al 56 - 1% - due punti e mezzo in meno rispetto al 2014 : Il dato definitivo dell’affluenza in occasione delle Elezioni Europee (7915 sezioni su 7915) è del 56,10%. Cinque anni fa andò alle urne il 58,69% degli Italiani. L’affluenza più alta è stata in Umbria (67,7%) ed Emilia-Romagna (67,3%), la più bassa in Sardegna (36,25%) e in Sicilia (37,51%). L'articolo Elezioni Europee: in Italia affluenza al 56,1%, due punti e mezzo in meno rispetto al 2014 sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni europee - risultati : exploit Lega - crollo M5S superato dal Pd - Fdi si avvicina a Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a quasi la totalità dello scrutinio delle schede (61.388 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega trionfa:...

Elezioni europee - risultati : exploit Lega - crollo M5S superato dal Pd - Fdi si avvicina a Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a quasi la totalità dello scrutinio delle schede (61.388 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega trionfa:...

Elezioni europee 2019 : i risultati e cosa cambierà : Matteo Salvini sfonda: un elettore italiano su tre vota Lega che raggiunge il 33,3% dei voti alle Elezioni Europee. Il M5s vede crollare i consensi rispetto alle politiche dello scorso anno: è al 17% contro il 32,7% del 5 marzo 2018. E viene sorpassato dal Pd di Zingaretti che ottiene il 22,7%, ben al di sopra della percentuale raccolta alle politiche del 18,7, ma coincidente con quella raggiunta l'anno scorso dal centro-sinistra, una delle cui ...