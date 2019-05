Elezioni europee 2019 | crescono sovranisti ma si prospetta una maggioranza a tre con

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) Con tutta Europa che sta finendo la conta delle ultime schede elettorali, la conta dei seggi spinge con forza le principali famiglieverso un’alleanza-fotocopia a quella che ha governato a Bruxelles dal 2014, con l’aggiunta di Alde-En Marche che permetterebbero al trio Popolari-Socialisti-Liberali di gestire un’ampia. Il successo dei partiti conservatori, euroscettici e nazionalisti c’è stato rispetto al 2014, con l’alleanza di Salvini che conquista 71 poltrone, 57 per Ecr e 44 per il rinnovato l’ex Efdd, con M5s e Brexit Party, ma non basta per pensare a un’apertura del Ppe a destra, come auspicato da Forza Italia e da Silvio Berlusconi. Per diversi motivi. Il primo, non ci sono i numeri: se a questi partiti si aggiungono i 179 dei Popolari si arriva a 351 seggi, sotto il minimo per ottenere lein Parlamento ...

