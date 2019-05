Elezioni europee 2019 | chi sono i candidati più votati

fanpage

(Di lunedì 27 maggio 2019) Matteo Salvini è il candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. In tutte le circoscrizione si è confermato l'esponente più votato del Carroccio. Giuliano Pisapia e Carlo Calendainvece idel Pd ad aver ottenuto il maggior numero di voti nelle circoscrizioni settentrionali. Per Forza Italia il favorito è Silvio Berlusconi ad eccezione del Centro, dove è capolista Antonio Tajani. Per il Movimento 5 Stelle è vittoria di Dino Giarrusso nelle isole.

