Elezioni comunali | tutti i risultati | bene il centrosinistra | regge centrodestra e

Elezioni comunali - da Bergamo a Bari : il successo dei sindaci “ex renziani” dove la Lega ha fatto il pieno di voti alle Europee : Hanno vinto bene, dopo cinque anni di governo, nonostante il vento leghista soffi forte anche a casa loro. Tanto da venire tirati per la giacchetta dal Pd, che per l’occasione torna a dividersi in due: da una parte chi controlla ora i dem, dall’altra l’area renziana. Tutti provano a mettere il cappello sulle vittorie di Bergamo, Firenze, Modena, Pesaro e Bari. Successi netti per gli amministratori dem uscenti anche dove era ...

RISULTATI Elezioni comunali 2019 DIRETTA/ Pd vince a Firenze - Bergamo - Modena e Bari : RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019, DIRETTA voto amministrative. Il Pd vince a Firenze, Bergamo, Modena e Bari. Le ultime notizie.

Elezioni comunali 2019 - risultati dello spoglio in diretta. Il M5S perde Livorno - Perugia al centrodestra - Gori confermato sindaco a Bergamo. : Elezioni amministrative, la diretta dello spoglio al via tra qualche minuto: il M5S perde Livorno, il centrosinista si conferma a Firenze e Bari mentre il centrodestra riesce a tenere la...

Elezioni comunali e Regione Piemonte : riconfermati a Firenze Nardella - Decaro a Bari - Gori a Bergamo Tutti i risultati : Il Piemonte va al centrodestra di Alberto Cirio: battuto il governatore uscente Chiamparino. In Emilia Romagna Ferrara alla Lega, a Modena vince il Pd, a Perugia conferma del centrodestra. A Nusco riconferma per De Mita

Elezioni comunali 2019 - risultati dello spoglio in diretta. Il M5S perde Livorno - Perugia al centrodestra - Gori confermato Sindaco a Bergamo. : Elezioni amministrative, la diretta dello spoglio al via tra qualche minuto: il M5S perde Livorno, il centrosinista si conferma a Firenze e Bari mentre il centrodestra riesce a tenere la...

Elezioni comunali 2019 - Diretta Risultati/ A Bari record Decaro - M5s fuori a Livorno : Diretta Risultati Elezioni Comunali 2019: voto amministrative a Firenze, Bergamo, Cagliari, Lecce. A Bari record Decaro, M5s fuori a Livorno.

Elezioni comunali Perugia : i risultati del voto in diretta : C'è grande attesa per i risultati delle amministrative a Perugia: dieci i candidati in ballo per la poltrona di primo...

Elezioni comunali Livorno - primi risultati : il M5S perde la città. Avanti Luca Salvetti (Pd) : A Livorno i pentastellati registrano un'altra sconfitta: la città toscana, guidata negli ultimi 5 anni dalla giunta di Filippo Nogarin (che si è candidato alle europee) è contesa in questo momento dal candidato del centrosinistra, Luca Salvetti ( in testa) e dal candidato del centrodestra, Andrea Romiti.Continua a leggere

Elezioni comunali e Regione Piemonte : a Firenze - Bari e Bergamo il centrosinistra verso la riconferma : Gli exit poll danno in Piemonte il centrodestra abbondantemente avanti al governatore uscente Chiamparino. Seggi aperti in 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia, tra cui Firenze, Bari, Reggio Emilia, Bergamo, Perugia e Livorno, persa dal M5S

Elezioni comunali 2019 - DIRETTA RISULTATI/ Firenze proiezione : Nardella al 52 - 2% : DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2019: i RISULTATI delle amministrative in tempo reale a Firenze, Bari, Bergamo, Cagliari, Lecce, ecc. Nardella in testa

Elezioni comunali Bari 2019 - i risultati in diretta : sfida a sei per Palazzo Città : Dalle 14 lo spoglio a Bari e nei nove comuni della provincia dove si vota per eleggere il nuovo sindaco. I risultati delle...

Elezioni comunali Firenze : i risultati del voto in diretta : Grande attesa per i risultati delle Elezioni Comunali per la città di Firenze: i candidati a sindaco era nove. Lo spoglio...

Elezioni comunali Bari - i primi risultati : si riconferma Antonio Decaro - centrosinistra : Anche Bari ha eletto un nuovo sindaco e una nuova giunta comunale. I cittadini del capoluogo pugliese sono stati chiamati ad esprimere il voto per le amministrative nello stesso giorno delle Elezioni europee. Ha vinto il sindaco uscente Antonio Decaro, esponente del centrosinistra. Tra gli sfidanti, Pasquale Di Rella, candidato per la coalizione di centrodestra, e la pentastellata Elisabetta Pani.

Elezioni comunali e Regione Piemonte - i risultati in tempo reale : Gli exit poll danno il centrodestra abbondantemente avanti al governatore uscente Chiamparino. Seggi aperti in 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia, tra cui Firenze, Bari, Reggio Emilia, Bergamo, Perugia e Livorno