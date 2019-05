Elezioni Comunali Perugia | i risultati del voto in diretta

Elezioni Comunali Livorno - primi risultati : il M5S perde la città. Avanti Luca Salvetti (Pd) : A Livorno i pentastellati registrano un'altra sconfitta: la città toscana, guidata negli ultimi 5 anni dalla giunta di Filippo Nogarin (che si è candidato alle europee) è contesa in questo momento dal candidato del centrosinistra, Luca Salvetti ( in testa) e dal candidato del centrodestra, Andrea Romiti.Continua a leggere

Elezioni Comunali 2019 - DIRETTA RISULTATI/ Firenze proiezione : Nardella al 52 - 2% : DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2019: i RISULTATI delle amministrative in tempo reale a Firenze, Bari, Bergamo, Cagliari, Lecce, ecc. Nardella in testa

Elezioni Comunali Firenze : i risultati del voto in diretta : Grande attesa per i risultati delle Elezioni Comunali per la città di Firenze: i candidati a sindaco era nove. Lo spoglio...

Elezioni Comunali Bari - i primi risultati : si riconferma Antonio Decaro - centrosinistra : Anche Bari ha eletto un nuovo sindaco e una nuova giunta comunale. I cittadini del capoluogo pugliese sono stati chiamati ad esprimere il voto per le amministrative nello stesso giorno delle Elezioni europee. Ha vinto il sindaco uscente Antonio Decaro, esponente del centrosinistra. Tra gli sfidanti, Pasquale Di Rella, candidato per la coalizione di centrodestra, e la pentastellata Elisabetta Pani.

Elezioni Comunali Firenze - primi risultati : Dario Nardella è primo - al 52% : Secondo la prima proiezione Rai Dario Nardella potrebbe essere riconfermato sindaco di Firenze. Esulta Matteo Renzi: "La vittoria della Lega alle Europee è netta. È altrettanto evidente che la risposta più forte alla vittoria di Salvini arriva oggi da Firenze grazie al bravissimo Dario Nardella".

Elezioni Comunali 2019 - primi risultati : a Perugia avanti il centrodestra : Perugia è uno dei 3.800 comuni italiani chiamati a rinnovare sindaco e giunta comunale il 26 maggio, in concomitanza con le Elezioni europee. Le prime proiezioni danno il sindaco uscente e candidato del centrodestra, Andrea Romizi, come vincitore con il 54,6%. Romizi è sostenuto da alcune liste fra cui quella della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia.

Elezioni Comunali 2019 - Risultati in diretta/ Bergamo - i primi dati reali : diretta Elezioni Comunali 2019: i Risultati delle amministrative in tempo reale a Firenze, Bari, Bergamo, Cagliari, Lecce, ecc. I primi dati reali

I risultati delle Elezioni Comunali a Modena : Il sindaco uscente, sostenuto dal centrosinistra, potrebbe dover affrontare il candidato della Lega al ballottaggio

Elezioni amministrative 2019 - risultati in diretta : il Piemonte a Cirio secondo gli exit poll - spoglio al via per le Comunali : È iniziato lo spoglio delle Regionali e per le Comunali in 3.800 città dove oltre 16,4 milioni di elettori sono stati chiamati al voto. Stando agli exit poll diffusi domenica sera, il centrodestra si avvia a conquistare il Piemonte, assumendo così il controllo di tutte le Regioni dell’arco alpino: in base del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato governatore Alberto Cirio è in testa con una forchetta del 45-49%. Il centrosinistra ha ...