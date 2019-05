Elezioni | attacco all' Europa fallito | europeisti tengono e sovranisti non sfondano

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Molti temevano che l'sarebbe uscita con le ossa rotte dal 26 Maggio. La verità è che in Italia l'onda verde della Lega, quasi uno tsunami, è andata ben oltre il 30% dei sondaggisti. Ma solo in Italia. Il M5S ha subito una caduta psicologicamente dura da assorbire. Il PD, invece, tiene botta e torna protagonista nelle grandi città, in passato abbandonate, come Roma, Milano, Firenze, Livorno e altre. I toni trionfalistici con cui Salvini ha accolto i risultati dello spoglio, però, rischiano di tradursi in un nulla di fatto, proprio in virtù della nuova composizione del Parlamento Europeo, per nulla favorevole ai....

