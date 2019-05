Elezioni | a Induno Olona patria di Attilio Fontana il centrodestra perde | sono

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ilad, paese di 10mila abitanti alle porte di Varese da cui è originario l’attuale governatore della Regione Lombardia. La lista guidata da Rosa Ferrazzi e sostenuta dalla coalizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia dal nome “Cambiamo” ha ottenuto il 34% dei consensi contro il 66% ottenuto dalla lista civica “Viviamo”. Ladel governatore della Lombardia non elegge così un candidato sindaco dida 20 anni, ovvero da quando la Lega ottenne la sua ultima vittoria proprio dopo il mandato di. Si conferma quindi sindaco del comune il sindaco uscente Marco Cavallin, che ha avuto la meglio sull’unica sfidante Rosa Ferrazzi.2019 Di F. Q.amministrative, risultati: Cirio vince ...

