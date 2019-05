Eletti M5S elezioni europee 2019 | nomi candidati e preferenze

Ballottaggi in Sicilia : trionfa M5S - Lega sconfitta. Eletti 33 consiglieri contro 5 : La Sicilia ridimensiona la Lega . La rivoluzione che Matteo Salvini ha innescato nel Carroccio, allargandone i confini dalla Padania al resto d'Italia, rallenta con i risultati dei Ballottaggi di ieri. Mentre il M5S si prende la rivincita. Segnali di crescita, infine, anche per il Pd. Il pieno di consiglieri nei cinque comuni al voto nei Ballottaggi in Sicilia lo fa il M5s, grazie alla vittoria dei candidati a sindaco nei comuni di Caltanissetta ...

La mail con cui il M5s chiede agli Eletti un contributo di 1.500 euro entro venerdì : Un contributo di 1.500 euro da versare al Movimento 5 stelle entro venerdì 3 maggio. È la cifra "consigliata" dal comitato elettorale M5s in una mail inviata a tutti gli eletti per contribuire al finanziamento della campagna per le euro pee del 26 maggio. "Caro portavoce - si legge nella mail in possesso dell'AGI - il 26 maggio ci attende una sfida di fondamentale importanza: vogliamo portare a Bruxelles lo stesso cambiamento che stiamo ...

Lega e M5S uniti su una proposta : abbassare l'età per essere Eletti al Quirinale : In Finlandia, Slovenia e Croazia basta avere 18 anni per diventare presidenti della Repubblica. In Austria, Polonia, Romania, Ungheria, Irlanda e Cipro serve aver spento 35 candeline. Quaranta in Repubblica ceca, Germania, Bulgaria, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania. In tutta Europa solo in Italia per ambire al Colle occorre aver superato i cinquanta. Tante volte nel corso delle scorse legislature c'è stato il tentativo di abbassare ...