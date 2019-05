Eletti Fratelli d’Italia elezioni europee 2019 | nomi candidati e preferenze

termometropolitico

(Di lunedì 27 maggio 2019)d’Italia: in attesa di conoscere il dato certo relativo alla suddivisione dei seggi italiani in base ai voti conseguiti dai partiti vediamo l’andamento del partito guidato da Giorgia Meloni. Insieme alla Lega di Salvini è la forza politica che ha significativamente incrementato la percentuale di voti. Il risultato nazionale complessivo vede il partito di destra attestarsi al 6,5%. Dovrebbe aver conquistato 5 o 6 seggi. Di seguito. Comprese le esclusioni eccellenti., ottima prova per Giorgia Meloni Innanzitutto va rilevato che FdI ha eletto (almeno) un europarlamentare in ognuna delle 5 circoscrizione. E il dato testimonia una certa uniformità nel voto. Probabilmente il secondo seggio potrebbe scattare nel nord est sono sono ...

ellielsx : Comunque in tutta la provincia di Firenze, elezioni comunali in 35 comuni e neanche uno (1) dei sindaci eletti è de… - geezmo : .@GiorgiaMeloni: “ora un governo Lega + Fratelli d’Italia”. Com’era quella cosa dei governi non eletti dal popolo? - avvocatorinaldi : RT @GiulioTerzi: #ElezioniEuropee2019 Eletti Fratelli d’Italia, Preferenze Meloni: 5 seggi sicuri, ( ma possibili 6) per FdI -