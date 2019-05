Ecco i sindaci eletti in Calabria | tra conferme e nomi nuovi

Io abolirei l’abuso d’ufficio - blocca i sindaci! Ecco la proposta di Matteo Salvini : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta lancia una nuova proposta in tema di giustizia: "Toglierei l'abuso d'ufficio. Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato. Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati".