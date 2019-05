Ecco gli eletti al parlamento europeo | ora rinunce e opzioni

Qual è il miglior operatore telefonico italiano? Ecco i dati a confronto : Nel momento fatidico in cui si deve scegliere su Quale operatore telefonico mobile affidarsi, è comprensibile domandarsi o chiedere in giro informazioni su chi sia il migliore. È logico, rispondere a un quesito del genere è fondamentalmente impossibile per ovvi motivi legati a fattori individuali più che oggettivi. Ciò nonostante non è detto che non […] L'articolo Qual è il miglior operatore telefonico italiano? Ecco i dati a confronto ...

Presunta lite ADL-Ancelotti - De Maggio : ” Ho chiamato la figlia Katia : Ecco cosa mi ha risposto…” : lite ADL-Ancelotti, la smentita della figlia Katia Ancelotti Walter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. ecco quanto ha detto sulla Presunta lite tra ADL ed Ancelotti: “Katia Ancelotti mi ha autorizzato nel dire che quel post comparso sui suoi profili social l’ha scritto dopo le partite di ieri sera. “Il calcio è bugia”, era riferito all’ingiustizia subita dall’Empoli. ...

Rivoluzione AIA - Nicchi : ”La parola agli arbitri! Ecco da quando…” : Nicchi novità per gli arbitri Il presidente dell’Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della cerimonia di consegna del Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’, organizzato dall’Us Acli, in corso al Salone d’Onore del Coni. Queste le sue dichiarazioni: “La sala Var sarà qualcosa di unico al mondo, ci sarà una grande visibilità per gli arbitri ma di tutto il calcio italiano. Corriamo ...

Motori – Mega accordo FCA-Group Renault - Ecco la risposta del Consiglio di Amministrazione del Gruppo franco-nipponico : Mega accordo FCA-Group Renault, ecco la risposta del Grupo franco-nipponico alla proposta ufficiale del marchio italo-americano Il Consiglio di Amministrazione di Renault si è riunito in data odierna per esaminare la proposta ricevuta da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) relativa ad una potenziale fusione al 50% tra Renault S.A. e FCA. Dopo aver passato attentamente in rassegna i termini di questa proposta amichevole, il Consiglio di ...

“Pamela Prati è piena di debiti. Ecco come ha speso tutti i suoi soldi”. La confessione choc del suo ex agente. E i dettagli lasciano senza parole : Il caso di Mark Caltagiorone è chiuso, o almeno sembra. Ma adesso si sta indagando su qualcosa di molto più oscuro: chi ha inscenato tutto questo tristissimo teatrino? Inutile dire Pamela Prati sta letteralmente tenendo banco in tutte le trasmissioni televisive delle ultime settimane. Giornalisti, persone comuni, opinionisti e conduttori non fanno altro che parlare dello scandalo che ha investito l’ex star del Bagaglino. E la domanda sorge ...

Sono 20 e tutti bellissimi gli sfondi di ASUS ZenFone 6 : Eccovi il download : Sono venti i wallpaper di ASUS ZenFone 6 che vi si presenteranno una volta decompresso il file .zip: si va dai più "classici" ai più colorati L'articolo Sono 20 e tutti bellissimi gli sfondi di ASUS ZenFone 6: eccovi il download proviene da TuttoAndroid.

Rissa a Cadice - Ecco chi sono gli aggressori del ragazzo spagnolo : Luca Sablone Continuano gli interrogatori ai quattro fermati in Spagna dopo la Rissa ha portato in ospedale un ragazzo spagnolo È di Napoli l'autore del violentissimo calcio rifilato ad un giovane spagnolo durante la Rissa scoppiata ieri mattina a Cadice. Resi noti anche i nomi del resto del gruppo coinvolto nella violenta Rissa: Emilio Di Puorto (a giugno compirà 29 anni), Dario Bordoni (24 anni), Luca Maicon Vinicius Bellavia (22 ...

STAR TREK : PICARD - Ecco il primo teaser trailer e dettagli sulle uniformi! : A 25 anni dalla messa in onda di "All Good Things", finale di serie di STAR TREK: The Next Generation, CBS lancia la bomba e rilascia in rete il primissimo teaser trailer di STAR TREK: PICARD, che ci fa' capire non tanto, ma quanto basta per avere una certa idea di cosa aspettarci nella nuova serie. Avvertimento per i veri fan: è da pelle d'oca!STAR TREK: PICARD - Tutto quello che c'è da sapere sul ritorno di Jean-Luc PICARD!25 years ago today, ...

Fertilità maschile - come migliorarla? Ecco gli alimenti amici degli spermatozoi : La Fertilità maschile può migliorare con un ‘pieno’ di frutta e verdura: mangiarne 300 grammi al giorno migliora la qualità e la vitalità degli spermatozoi. La conferma arriva dalla prima ricerca italiana, presentata al congresso nazionale della Società italiana di andrologia (Sia), che si chiude oggi a Bari, dalla quale emerge che introdurre ogni giorno dagli 800 ai 1000 milligrammi di antiossidanti da frutta e verdura migliora le ...

Uomini e Donne anticipazioni scelte - le date : Ecco quando sceglieranno i tronisti : Uomini e Donne, le anticipazioni sulle scelte: le ultimissime sui tronisti 2019 Le scelte di Uomini e Donne stanno per arrivare su Canale 5. Le ultime anticipazioni del Trono Classico rivelano anche date e giorni dei tronisti, ovvero chi sceglierà e quando. L’ordine potrebbe variare nei prossimi giorni, ma per ora sono trapelate le prime […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni scelte, le date: ecco quando sceglieranno i tronisti ...

Milan - Tassotti fra Gattuso e Mercato : “Rino ha fatto bene - va confermato. Mercato? Ecco chi sono gli incedibili” : Mauro Tassotti commenta il finale di stagione del Milan: Gattuso andrebbe confermato anche senza Champions, in ottica Mercato è necessario trattenere i big Manca una sola partita al termine della Serie A e con essa si chiuderanno i discorsi relativi alla salvezza e agli ingressi in Champions League. Nella lotta per l’Europa c’è anche il Milan che, dopo aver perso terreno nel finale di stagione, si è rifatto sotto nelle ultime ...

Diete dimagranti : Ecco 10 consigli per dimagrire : Diete dimagranti: ecco 10 consigli per dimagrire. Gli esperti invitano a stare lontano dalle Diete fai da te.

Altro che più arrivi a maggio : Ecco i veri numeri degli sbarchi : Mauro Indelicato Il ministero dell'interno smentisce chi parla della possibilità dell'aumento degli sbarchi nell'ultimo mese: "In Italia entrati 1.425 migranti dal 1 gennaio - confermano fonti del Viminale - Per la prima volta il numero dei rimpatri supera quello degli arrivi" “Gli sbarchi sono diminuiti dell’86.83% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”: sono fonti del Viminale a ribadire un dato visto profondamente al ...

Rino Cesarano a Kiss Kiss Napoli : “Quagliarella ottima idea - ma bisogna convincerlo su delle cose - non è semplice - Ecco perché” : Rino Cesarano, noto giornalista ha commentato le parole del presidente De Laurentiis nel giorno dei suoi 70 anni. Le sue parole : “70 anni, ma ha tante idee e sembra un ragazzino. Su Quagliarella però ci andrei cauto, è un’apertura anche di riconoscenza, di stima, ma da qui a dire che torna ce ne passa. Lui ha sofferto molto, un riscatto lo accetterebbe volentieri, ma si deve anche convincerlo ad accettare un certo ruolo, un ...