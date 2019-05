DREAMS | Media Molecule parla dell’uscita dall’Accesso Anticipato e la possibilità di

DREAMS : Media Molecule non esclude un sistema di monetizzazione per i contenuti realizzati dagli utenti : Dreams di recente è entrato in early access ma in poco tempo la community ha già realizzato delle creazioni davvero sorprendenti, basti pensare alle riproposizioni di Metal Gear Solid e Games of Thrones.Alcuni dei creatori più appassionati sono in grado di sfruttare l'editor del titolo di Media Molecule egregiamente e i loro lavori ne dimostrano la bravura e la dedizione, tanto che alcuni di essi ha la scala e l'ambizione di un titolo ...

DREAMS : un video mostra i tributi a Game of Thrones realizzati con il gioco di Media Molecule : Le enormi potenzialità di Dreams di Media Molecule sono ormai sotto gli occhi di tutti, grazie alle varie creazioni dei giocatori che stanno provando il titolo per PS4 in Early Access.Dopo aver visto l'FPS Project Zero e altri 7 giochi sviluppati con Dreams, ora IGN ha condiviso un nuovo video che testimonia cosa è possibile fare con l'ambizioso titolo.Nello specifico, nel filmato visibile qui sotto, possiamo vedere sette tributi alla ...

DREAMS : un utente realizza un breve tributo a Ghost of Tsushima utilizzando il gioco di Media Molecule : L'accesso anticipato di Dreams è disponibile da meno di un mese, ma molti utenti sembrano aver già familiarizzato con le sue meccaniche.Tra questi, possiamo senza dubbio citare il creatore "thrjoker594", che ha usato il duttile editor di Dreams per realizzare un breve tributo a Ghost of Tsushima, riporta Playcrazygame. Come potete vedere più in basso, il lavoro dell'utente ha anche attirato l'attenzione Sucker Punch! L'account Twitter ufficiale ...