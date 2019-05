ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) Arrotondavano, di molto, lo stipendio difornendo consulenze per imprese e professionisti privati. Unillegale per cuiprofessori delle facoltà di Architettura e Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” sono sono statipererarialeGuardia di finanza di Caserta alla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania. Secondo i militari, che hanno condotto le indagini, ihanno percepito per le attività private non autorizzate più di 1,6di euro. Gli investigatori hanno svolto accertamenti tra il 2012 e il 2016, facendo controlli su 15, tra cui iche hanno segnalato. I casi disono avvenuti non solo in Campania, ma anche in diverse regioni del Nord Italia. Tra questi, c’è quello di un professore napoletano che ha fatturato oltre ...

MediasetTgcom24 : Caserta, prof universitari con doppio lavoro segnalati dalla Gdf #caserta - laura_ferro79 : Doppio lavoro, sette docenti universitari segnalati dalla Gdf: danno per 1,6 milioni - Noovyis : Un nuovo post (Doppio lavoro, sette docenti universitari segnalati dalla Gdf: danno per 1,6 milioni) è stato pubbli… -