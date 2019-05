Donna incinta investita a Orbassano | 600 morti in un anno fra i pedoni

Sea Watch - Finanza sequestra la nave : sbarcano 2 migranti - un disabile e una Donna incinta : Scatta il sequestro della Sea Watch ferma da due giorni al largo di Lampedusa. Sono due finora i migranti scesi dalla nave che si trova a meno di un km dal porto di Lampedusa (Ag). Le...

Il nonno criminale per un ombrello! 70enne aggredisce e rapina una Donna incinta : È finito in manette un 70enne di Torino che ha aggredito una donna incinta per poterle sottrarre l'ombrello, mentre la donna ha dichiarato che ha temuto per l'incolumità del proprio bambino. Il nonno davvero poco educato ha aggredito una donna incinta mentre si trovava a camminare in via Luini a Torino. L'anziano si è avvicinato alla donna e ha cercato di sottrarle l'ombrello nel quartiere Vallette. --Alle reazioni di lei ha quindi risposto con ...

Usa - Donna urla a poliziotto 'Sono incinta' : lui spara e la uccide : Quella che arriva dagli Stati Uniti, precisamente dal Texas, è una vicenda a dir poco assurda. Tutto è accaduto in una cittadina vicino Houston, a Baytown, dove un agente di Polizia stava controllando un complesso di appartamenti denominato Brixton. All'improvviso tra il militare e una donna è scoppiata una furibonda lite, per motivi che tutt'ora sono al vaglio degli inquirenti. Mentre la signora urlava al poliziotto di essere incinta, così ...

Coppia mangia carne di marmotta cruda e muore di peste bubbonica : la Donna era incinta : Decine di turisti sono rimasti bloccati in Mongolia a seguito di misure di quarantena prese dalle autorità locali dopo che due persone sono morte di peste bubbonica. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato la notizia di stampa, aggiungendo che secondo le informazioni in suo possesso la salute dei turisti bloccati non era in pericolo che hanno lasciato la regione in cui erano trattenuti. La rappresentazione svizzera ...

Sesso con 15enne - giudici : "Donna voleva restare incinta" : Prato, 10 mag. - (AdnKronos) - La gravidanza della 31enne, operatrice sociosanitaria di Prato, accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale su minore e agli arresti domiciliari dal 28 marzo scorso, è stata "cercata e voluta per tenere legato a sé quel ragazzino del quale era innamorata",

Israele : "Non abbiamo ucciso noi la neonata e la Donna incinta" : “La neonata e la donna palestinese incinta che hanno perso la vita ieri non sono state uccise in attacchi israeliani ma da armi difettose di Hamas o Jihad islamica”. Lo ha detto il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus ai giornalisti stranieri riferendosi a quanto accaduto ieri nel nord della Striscia. “Un evento triste e tragico - ha continuato - ma non sono state uccise da armi israeliane”. Conricus ha ...

Donna incinta uccisa dal marito - il vescovo ai funerali : 'Dobbiamo prenderci un pochino di tempo di silenzio' : CASSANO ALLO IONIO, COSENZA, - 'Oggi, sabato santo, è la giornata del silenzio e della meditazione, perché Gesù è morto. Sono convinto che di fronte alla morte di Romina dobbiamo prenderci un pochino ...

Donna incinta uccisa - il marito confessa : ‘Ero drogato’. Pm : ‘Indagini su movente’ : Un’aggressione brutale, portata a termine prima con le mani, poi con un cavetto per ricaricare i telefonini ed infine con un bastone risultata, probabilmente, l’arma letale. È così che è stata uccisa Romina Iannicelli, 44enne al secondo mese di gravidanza, nella casa di Cassano allo Jonio, nel Cosentino, dove viveva con il marito. L’uomo, Giovanni De Cicco, di 48 anni, è stato fermato martedì pomeriggio dopo un interrogatorio nel corso del ...

Omicidio nel cosentino : rinvenuto il corpo di una Donna incinta - confessa il marito : Una donna incinta di circa 40 anni è stata rinvenuta senza vita all'interno dell’appartamento di Cassano allo Ionio (Cosenza), nel quale conviveva da qualche anno con il marito. Il cadavere della donna è stato ritrovato da alcuni familiari che, nella serata di ieri, avevano un appuntamento con la vittima per compiere alcune commissioni. Dopo un lungo interrogatorio, il marito della donna ha confessato di averla uccisa perché sotto effetto di ...

Cosenza - Donna incinta uccisa in casa : il marito ha confessato. “Strangolata col cavo del telefono” : Giovanni Di Cicco ha confessato l'omicidio della moglie Romina Iannicelli, la 44enne incinta trovata cadavere nella sua casa di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Ancora ignoto il movente. Il procuratore Eugenio Facciolla: "L'avrebbe prima picchiata, poi colpita con un bastone, e avrebbe tentato di soffocarla, forse con un cavo del telefono".Continua a leggere

Cosenza - Donna incinta uccisa barbaramente in casa a bastonate : arrestato il marito : Il movente del delitto ancora non è chiaro, ma sull’assassino non ci sono più dubbi. Ad ammazzare Romina Iannicelli, 44enne residente a Cassano allo Ionio, nel cosentino, è stato il marito, Giovanni Di Cicco, che secondo quanto riporta Repubblica avrebbe confessato l’omicidio agli inquirenti. La vicenda presenta ancora numerosi lati oscuri. A lanciare l’allarme martedì mattina sono stati alcuni parenti della donna, incinta al quarto mese, che ...