Di Maio | “Nessuno del M5S ha chiesto le mie dimissioni Con la Lega saremo leali | ma

(Di lunedì 27 maggio 2019) Luigi Dioggi ha convocato una conferenza stampa per commentare i risultati delle elezioni europee di ieri alle ore 14:30 e si è presentato alle 14:50. A differenza di tutti gli altri leader di partito, ha scelto come location non una sede del suo MoVimento 5 Stelle o un comitato elettorale, ma il Ministero dello Sviluppo Economico, uno dei due di cui è titolare. Ha prima fatto le sue considerazioni e poi ha lasciato spazio a poche domande dei giornalisti. Nella sua premessa ha detto:"Voglio iniziare ringraziando i 4,5 milioni di italiani che hanno votato per il M5S e ringrazio anche chi non ci ha votato perché dal loro comportamento noi impariamo una bella lezione. Sono qui per fare i complimenti alla, al PD, a tutti i partiti che hanno incrementato la loro presenza e a tutti gli europarlamentari italiani. Per noi le elezioni europee sono andate male e da queste elezioni ...

