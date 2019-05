Di Maio | Europee sono andate male | impariamo e non molliamo

Europee - Di Maio : “Tav? Dossier nelle mani di Conte. Ok ad autonomia se non va a discapito di alcune regioni” : “Per quanto riguarda la Tav, c’è un Dossier che è nelle mani di Conte, che se ne sta occupando da un mese. Sull’autonomia ho sempre detto che va bene purché non vada a discapito di alcune regioni”. A dirlo è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo il risultato delle elezioni Europee, che ha visto il Movimento scivolare al 17,1%. I riferimenti a Tav e riforma delle autonomie delle Regioni sono ...

Europee - la Lega stravince con il 34%. Salvini : «Ridiscutiamo regole Ue». Di Maio : «Facciamo la flat tax» : Mentre nel resto della Ue i sovranisti sono cresciuti al di sotto delle attese, con l'eccezione del Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen in Francia, in Italia il Carroccio riesce a conquistare quasi un terzo dell'elettorato. Crolla il M5S, Pd secondo partito. Nel pomeriggio lo scrutinio del voto amministrativo: in evidenza soprattutto le Regionali in Piemonte...

Europee - Di Maio : “Ho sentito Grillo e Casaleggio. Nessuno ha chiesto le mie dimissioni - si vince e si perde insieme” : “Stamattina ho sentito Grillo, Casaleggio, Fico, Di Battista. Nessuno ha chiesto le mie dimissioni. Si vince insieme e si perde insieme. Nessuno ha fatto una questione di teste da saltare” ma di “un nuovo sprint da dare al Movimento”. Lo ha detto Luigi Di Maio in conferenza stampa al Mise, a proposito dei rapporti con i vertici del Movimento 5 Stelle dopo il risultato delle Europee ...

Elezioni Europee - Luigi Di Maio provoca ancora Matteo Salvini : le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee, parla Luigi Di Maio. Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

Europee - Di Maio : “Lezione da chi non ci ha votato. Contratto non si cambia : noi argine a quello che non ci va bene” : “Lezione da chi non ci ha votato, ora avanti con umiltà”. E pure: “Saremo argine a quello che non ci va bene”. Luigi Di Maio si è presentato ai giornalisti dopo il tavolo al Mise sulla crisi di Mercatone uno, e ha ammesso la sconfitta. “Sono qui per fare i complimenti a tutti i partiti che hanno registrato un incremento”, ha esordito. “Faccio gli auguri a tutti gli europarlamentari eletti. Per noi le ...

Europee : ex sindaco Bagheria a Di Maio - 'O fai il ministro o il capo politico o fai Renzi' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo perso. Qualcuno deve dirlo. Condivido alcune riflessioni. Ascoltare di più i territori, risolvendo i problemi. Gli attivisti erano la nostra forza, non gente da coinvolgere solo in prossimità delle elezioni. I sindaci e gli amministratori locali non vanno abba

Europee - Di Maio : Sono andate male - ma nessuno mi ha chiesto dimissioni : "nessuno ha chiesto le mie dimissioni", spiega Di Maio parlando della sua posizione all'interno del M5s. Luigi Di Maio commenta l'esito delle elezioni Europee, riconoscendo la sconfitta del Movimento 5 Stelle e assicurando che nessuno ha chiesto le sue dimissioni da capo politico. Annunciando di aver chiesto un vertice di governo al presidente del Consiglio Conte, Di Maio annuncia anche l'inizio della fase di riorganizzazione del M5s.

Luigi Di Maio - dopo la batosta alle Europee slitta l'assemblea dei parlamentari : sospetto nel M5s : Non ci sarà questa sera alle 20 l'assemblea dei parlamentari M5s che Luigi Di Maio avrebbe voluto convocare dopo la batosta dei risultati alle elezioni Europee. L'analisi del voto, dal vago sapore di resa dei conti interna, è slittata addirittura di 48 ore, quindi a mercoledì. Leggi anche: Europee,

Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mangia il M5S - mai una destra così forte come oggi : Un risultato incredibile che vede la Lega mangiarsi letteralmente il M5S, il principale colpevole del tracollo 5 stelle è Di Maio Era ampiamente previsto da tempo: le elezioni Europee hanno certificato alcuni importanti punti politici a distanza di un anno dai risultati delle Politiche. La sintesi è semplice: la Lega ha mangiato il Movimento 5stelle e si sono invertiti … Continue reading Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mangia ...

Vittorio Feltri sulle Elezioni Europee : "M5s partito sciagurato - che fine farà Luigi Di Maio" : "I Cinque Stelle si sono sciolti come neve al sole". Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, "bisogna vedere se lasceranno il traino alla Lega che ha dimostrato di ottenere maggior gradimento degli alleati. Ora che il risultato di Matteo Salvini è anche migliorato, si raff

Elezioni europee 2019 : commissariamento M5S in vista - fuori Di Maio? : Elezioni europee 2019: commissariamento M5S in vista, fuori Di Maio? Le Elezioni europee 2019 in Italia hanno avuto una eco importante soprattutto a livello nazionale. Prima di tutto perché hanno certificato il boom della Lega, come previsto da molti sondaggi. In secondo luogo perché hanno registrato lo spodestamento del Movimento 5 Stelle, alleato di governo dei leghisti, da parte del Partito Democratico. Che riconquista alcuni suoi ...