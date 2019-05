Di Maio al Corriere | I nostri si sono astenuti Ma per il Governo non cambia

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) La delusione è innegabile. Il Movimento 5 stelle esce sconfitto dalle elezioni europee, doppiato dall’alleato leghista. Luigi Diprova a spiegare la debacle con l’astensionismo: “La bassa affluenza ci ha penalizzato, è vero, ma lo sapevamo” dice in un’intervista aldella Sera, dopo aver taciuto nella notte davanti alla stampa che lo attendeva a Montecitorio. “Quindi nulla di nuovo, ora testa bassa e lavorare” aggiunge il capo politico M5S. Disottolinea che non è il primo momento di difficoltà nei consensi per il Movimento, che viene sorpassato anche dal Pd di Nicola Zingaretti. Tuttavia, aggiunge, “restiamo ago della bilancia in questo”.Dispiega che la corsa per arrivare nuovamente alle Politiche è lunga, “è una maratona”, per cui il primo ...

