Di Lorenzo a Napoli – Del Genio non ci sta | “Basta giudicare dalla provenienza Da dove

Calciomercato Napoli - è fatta per Di Lorenzo : all’Empoli 10 milioni di euro : Calciomercato Napoli – Nella serata di ieri si è concluso il campionato di Serie A, una stagione comunque positiva per il Napoli che ha chiuso al secondo posto della classifica. Adesso l’intenzione è quella di migliorare la squadra per la prossima stagione e nelle ultime ore è stata chiusa una trattativa importante. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è fatta per Giovanni Di Lorenzo, 25 anni, difensore ...

Da Empoli annunciano : “Il Napoli ha preso Di Lorenzo! Operazione già definita”. I dettagli : Da Empoli annunciano Il Napoli ha preso Di Lorenzo! Il Napoli ha preso Di Lorenzo! Così da Empoli sull’ Operazione di calciomercato che vedrebbe il club azzurro acquisire l’ esterno dalla società toscana. Solo una settimana fa, infatti, il terzino parlava in questi termini a proposito di un suo eventuale passaggio in azzurro “Napoli? Fatemi sognare, per me sarebbe davvero un bel sogno. E poi penso, ma non scrivetelo, che ...

Pedullà non ha dubbi : Di Lorenzo? Il Napoli in vantaggio su tutti! : Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, non ha dubbi sul futuro di Di Lorenzo. Secondo il noto giornalista, infatti, per l’esterno dell’Empoli il Napoli sarebbe in vantaggio su tutti. Ecco quanto scrive sul suo sito: La Roma non è mai stata in pole per Giovanni Di Lorenzo e neanche ha approfondito i contatti con l’Empoli. Confermiamo, invece, il chiaro vantaggio – ormai incolmabile – accumulato dal Napoli in attesa di ...

Empoli - contro l’Inter senza paura. Il presidente Corsi : “Serve convinzione - su Di Lorenzo al Napoli…” : O la va o la spacca, prendere o lasciare. Ultimo giro sulla giostra per l’Empoli: a Milano, contro un Inter alla ricerca di punti per la qualificazione in Champions League, la gara che potrebbe valere la salvezza. I toscani, che vengono da un ottimo momento di forma (anche migliore dei nerazzurri), non hanno nulla da perdere. Nessuna paura dunque, come evidenziato dal presidente Fabrizio Corsi. Ecco le sue parole in merito ai ...

Sul CorSport intervista a Di Lorenzo : “Il Napoli sarebbe un sogno - ma ora c’è l’Empoli” : Il Corriere dello Sport intervista Giovanni Di Lorenzo, il terzino dell’Empoli il cui nome in questi giorni è più volte stato accostato al Napoli. In Napoli alle porte? “Lo dite voi”. Di Lorenzo si mantiene sul vago e ribadisce che il suo principale pensiero, in questo momento, è la partita contro l’Inter di domenica prossima. Anche se, aggiunge, il futuro in azzurro “sarebbe un sogno”. “E poi penso, ma ...

Calciomercato Napoli - Di Lorenzo : “L’azzurro sarebbe un sogno. C’è un segno del destino…” : Calciomercato Napoli, Di Lorenzo e il possibile approdo in azzurro. Le dichiarazioni dell’esterno Calciomercato Napoli, Di Lorenzo lo avevamo visto bene da vicino lo scorso 3 aprile, quando la squadra di Ancelotti uscì sconfitta dal Castellani per 2-1. E proprio grazie ad una rete realizzata da Giovanni Di Lorenzo al minuto 52. Il terzino destro, classe 93, di proprietà dell’ Empoli, ha rilasciato un’ intervista al ...

Di Lorenzo e la promessa no sense : “se vado al Napoli mi sposo” : Giovanni Di Lorenzo ha parlato del possibile matrimonio con la fidanzata in caso di approdo al Napoli: prima però testa alla salvezza dell’Empoli Giovanni Di Lorenzo sta lottando col coltello tra i denti in questo finale di stagione per ottenere la salvezza con il suo Empoli. Dopodichè sarà libero di pensare al calciomercato, con il Napoli che ha messo gli occhi su di lui nel caso in cui dovesse partire Hysaj. Il calciatore ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti ‘pazzo’ di Di Lorenzo : l’Atalanta non molla Ilicic : Calciomercato Napoli – Dopo il netto successo in campionato contro l’Inter l’intenzione del Napoli è quella di concludere la stagione nel migliore dei modi. Il club azzurro tenterà un nuovo assalto allo scudetto con Carlo Ancelotti in panchina, la dirigenza sta lavorando per rinforzare la rosa per la prossima stagione. L’obiettivo numero uno porta il nome di Ilicic, accordo raggiunto con il calciatore ma ...

Radio Marte – Pedullà : “Di Lorenzo interessa al Napoli - Insigne? Nessuno arriva a 100 mln” : Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte rispondendo alle domande sul prossimo calciomercato degli azzurri. Le sue dichiarazioni: “Insigne? Non ci sono accordi sul rinnovo anche perchè credo che il rinnovo vada fatto dopo una stagione importante. Magari più avanti il Napoli deciderà di prolungare il contratto di Insigne, ma l’ingaggio dell’attaccante è già alto . Al momento non c’è un ...

Gazzetta : “Lorenzo sarà il giocatore intorno al quale Ancelotti modellerà il Napoli che verrà” : La Gazzetta, dopo il chiarimento avuto tra Lorenzo Insigne e la società, azzarda di un ruolo centrale che il calciatore avrebbe nel nuovo Napoli. Lorenzo sarà il giocatore rappresentativo, intorno al quale l’allenatore modellerà il Napoli che verrà Niente più discussioni o ripicche dunque, ma impegno e costanza da parte del capitano che domenica è tornato a segnare contro il Cagliari. Un gol che gli ha restituito il sorriso e la serenità persi ...

Napoli - schiarita su Insigne : Lorenzo vuole restare - e il club è contento - : Torna il sereno tra il Napoli e Lorenzo Insigne. Un incontro ad alto livello tra la dirigenza del club, il giocatore e i suoi rappresentanti ha chiarito le posizioni e scacciato l' ipotesi che le ...

Mercato Napoli - Di Lorenzo è l’alternativa a Trippier : i dettagli : Mercato Napoli, Di Lorenzo è l’alternativa a Trippier: i dettagli Mercato Napoli Di Lorenzo| Il Napoli non pensa solo all’attacco, ma a tutti i possibili interpreti che possono completare la rosa nella prossima stagione. Un ruolo da puntellare è sicuramente quello del terzino destro, vista la probabile partenza di Hysaj. L’esterno albanese ha fatto capire di non voler restare un’altra stagione in azzurro e di ...

Il Napoli cade ad Empoli : i toscani vincono 2-1 con Farias-Di Lorenzo : Il Napoli di Carlo Ancelotti cade in casa dell'ottimo Empoli di Aurelio Andreazzoli che vince per 2-1 grazie alle reti di Farias e Di Lorenzo, in mezzo il gol del pareggio di Zielinksi. La gara è ...