Devastante terremoto in Perù | gravissimi danni e crolli | il primo bilancio ufficiale

(Di lunedì 27 maggio 2019) Un violentomagnitudo 8 (dati USGS) ha causato ieri (07:41 UTC) graviin, ma soltanto un morto e 26 feriti, secondo ilfornito dalle autorità: il sisma si è verificato in una regione scarsamente popolata nel bacino dell’Amazzonia. La vittima è un uomo, un 48enne, che ha perso la vita in un crollo a Yurimaguas, città vicina all’epicentro, dove molti vecchi edifici sono collassati.magnitudo 8 in, milioni di persone in strada VIDEO Dramma indi magnitudo 8 devasta il paese,VIDEO Fortissimoin: panico in carcere, detenuti in fuga VIDEO, la scossa durante un concerto di Ezio Oliva a Rioja: “ringrazio tutti per la reazione eccellente” VIDEO, le incredibili immagini della scossa da una webcam VIDEO L'articolo...

