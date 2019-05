De Rossi saluta | per lui Argentina | Stati Uniti oppure panchina

La Roma batte il Parma e saluta De Rossi : La Roma batte il Parma nell’ultima giornata di questa tribolata stagione. Tre punti che, a conti fatti, non sono serviti a nulla. I gialloRossi erano sesti prima di questa partita e sono rimasti nella medesima posizione dopo. E in virtù di questa classifica il pRossimo anno calcistico inizierà con i preliminari di Europa League. Riavvolgendo il nastro di questo campionato, classifica alla mano, si potrebbe davvero avere l’amaro in ...

Anche Zaniolo saluta De Rossi : “ho avuto i brividi stasera” : Daniele De Rossi lascia la Roma dopo 16 anni, il suo erede a centrocampo (non come ruolo in sé) potrebbe essere Zaniolo A Zaniolo è andato il premio del miglior giovane dalla Lega Calcio. “Un significato importantissimo, sono felicissimo di ricevere questo premio, spero di vincerne altri in futuro continuando a lavorare in allenamento. È una grande soddisfazione e, guardando avanti, bisogna prenderne altri“, ha detto il giovane ...

Totti saluta De Rossi - le parole dell’ex capitano della Roma sono speciali : Francesco Totti saluta De Rossi nel giorno dell’ultima partita del centrocampista con i colori della Roma: le parole dell’ex capitano giallorosso “E’ mio fratello, anche fuori dal campo. Abbiamo condiviso tantissimo con questa maglia e con questi colori. Cose belle e brutte. Siamo riusciti a portare la Roma pure sul tetto del mondo con la maglia dell’Italia“. Lo ha detto l’attuale dirigente ...

Si chiude un’epoca : la Roma saluta De Rossi - col Parma l’ultima presenza in giallorosso : Roma – Cala il sipario sulla serie A e sulla stagione della Roma. Una stagione a lunghi sprazzi impervia, a tratti amara e catastrofica sta per mettere la parola fine ad un pezzo di storia giallorossa. Perché quella contro il Parma, partita in programma alle 20.30 di quest’oggi, non sarà solo la fine del campionato, ma anche l’ultima partita per Daniele De Rossi prima di salutare la sua squadra del cuore. E non poteva scegliere ...

De Rossi saluta Roma - la sua lettera è da brividi : “Nessuno mai vi amerà più di me” : Domani sarà l’ultima partita ufficiale con la maglia della Roma, dopo il tanto discusso addio di qualche giorno fa. Daniele De Rossi ha già ricevuto un saluto “in anticipo” da parte dei suoi tifosi, nell’allenamento odierno. Ma ha voluto esprimere il suo pensiero anche tramite una lunghissima lettera, pubblicata sul sito ufficiale giallorosso. Ecco il testo integrale. “Che te ridi regazzì? So’ ...

Roma - ultimo allenamento di De Rossi a Trigoria : tanti i tifosi fuori dai cancelli per salutarlo : I supporters gialloRossi si sono recati questi pomeriggio a Trigoria per salutare Daniele De Rossi, al suo ultimo allenamento in giallorosso Un nutrito gruppo di tifosi gialloRossi ha voluto salutare Daniele De Rossi, che a Trigoria ha svolto oggi l’ultimo allenamento con la Roma in vista del match di domani all’Olimpico contro il Parma, partita che sarà il passo d’addio del capitano alla maglia giallorossa. Un folto ...

De Rossi addio - tifosi commoventi : si presentano all’allenamento - lui esce a salutarli [VIDEO] : Domani sarà l’ultima partita ufficiale con la maglia della Roma, dopo il tanto discusso addio di qualche giorno fa. Oggi, invece, l’ultimo allenamento a Trigoria. Ma per Daniele De Rossi è stato praticamente un assaggio di quello che sarà il saluto definitivo nella sfida casalinga contro il Parma. Durante l’allenamento, infatti, un nutrito gruppo di tifosi si è presentato davanti ai cancelli del centro sportivo per ...

Pizarro saluta De Rossi : “la Roma non è mica l’Udinese…” : David Pizarro ha parlato dell’addio di Daniele De Rossi alla Roma, ripensando anche al suo di addio molto sofferto “De Rossi? Nel calcio di oggi c’è poco da sorprendersi. Io sono stato fortunato ad aver vissuto la Roma come una famiglia grazie ai Sensi. C’era sentimento nonostante il business, oggi purtroppo non più“. Intervenuto ai microfoni di ReteSport nella #DeRossiWeek, l’ex giallorosso David ...

La curva nord saluta De Rossi : Era accaduto due anni fa con Totti, si è ripetuto anche per De Rossi. La curva nord ha salutato lo storico rivale della Roma Daniele De Rossi che il pRossimo 26 maggio vestirà la maglia giallorossa per l’ultima volta dopo la decisione del club di non rinnovargli il contratto. Il tifo biancoceleste ha voluto così dedicare uno striscione al capitano giallorosso durante la gara contro il Bologna: «La nord saluta De Rossi, fiero ed ...

Roma - in 60 mila all’Olimpico per salutare De Rossi : Spettatori Roma Parma – Si avvicina senza sosta l’ultima gara di Daniele De Rossi con la maglia della Roma. E così sono già cominciati i preparativi. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, la squadra giocherà con la nuova divisa e la festa per l’addio di “Capitan futuro” sarà semplice: il giro di campo e poco […] L'articolo Roma, in 60 mila all’Olimpico per salutare De Rossi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Lazio - la Nord saluta De Rossi - il resto dello stadio fischia : Durante Lazio-Bologna, i tifosi della Curva Nord della Lazio hanno esposto uno striscione di saluto per De Rossi: “La Nord saluta De Rossi fiero ed irriducibile nemico sul campo”. Il resto dell’Olimpico non ha gradito ed ha fischiato il gesto, intonando cori contro la Roma e lo stesso De Rossi. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla LazioL'articolo Lazio, la ...

