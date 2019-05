Dagospia | ' Cristiano Ronaldo non vuole Sarri e Higuain'

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Anche il noto giornale di gossipha rilasciato interessanti dichiarazioni sulla questione panchina della Juventus, sottolineando come gran parte delle decisioni di mercato dei bianconeri possano in qualche modo dipendere anche dal parere di, diventato un vero e proprio supporto alla dirigenza bianconera formata dal direttore sportivo Fabio Paratici e dal vicepresidente della Juventus Pavel Nedved. Secondonon vorrebbe in bianconero Maurizio, attuale tecnico del Chelsea, e soprattutto Gonzalo, che in caso di arrivo del tecnico toscano a Torino, potrebbe essere riconfermato in bianconero. Una 'pretesa' che potrebbe rivoluzionare quindi le strategie di mercato della dirigenza bianconera.non vorrebbeedSecondo il noto giornale '',si sarebbe opposto all'arrivo di ...

