Da scrittrice a giocatrice di poker | «La mia sfida | anche per le donne»

vanityfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Maria Konnikova, dadiMaria Konnikova, dadiMaria Konnikova, dadiMaria Konnikova, dadiSe qualche anno fa le avessero detto che sarebbe diventata unaprofessionista di, probabilmente si sarebbe fatta una risata. D’altronde, nella vita di Maria Konnikova, niente è chiaro dall’inizio: nasce nel 1984 nell’ex Unione Sovietica, ma si trasferisce presto con la famiglia negli Stati Uniti, dove frequenta con eccellenti risultati università come Harvard e la Columbia. Già brillante firma del New York Times e autrice di un best-seller sulle scelte sotto stress, ha deciso nel 2016 di applicare le sue conoscenze di psicologia al tavolo verde. E ha cominciato a vincere, fino a diventare ambasciatriceStars: «È stata davvero una sorpresa», ci ha rivelato in ...