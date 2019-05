dilei

(Di lunedì 27 maggio 2019)è la prima a festeggiare la rielezione didi Bergamo. La presentatrice ha pubblicato sul suo profilouna foto che la ritraente mentre indossa una t-shirt dalla scritta inequivocabile: “Sempre con!”. E così commenta: “Ha vinto !!!! Gioia immensa . Nessuno se lo merita più di lui ##semprepiùbergamo”. In pochi minuti il post diventa virale e ottiene migliaia di “cuoricini” e molti sono vip, come quello di Ana Laura Ribas e Natasha Stefanenko. E in tanti condividono la gioia dei coniugi: Da sempre un grande uomo con affianco una grande donna,grandenon sono di Bergamo ma tifavo per te! Altri: Persona competente, seria. E preparata. Da bergamasco, non posso che augurare buon lavoro per questo secondo mandato. Certo c’è anche chi storce il naso, ma sono ...

dilei_it : Cristina Parodi esulta su Instagram: suo marito Giorgio Gori di nuovo sindaco - fritatalover : RT @pinosantarsiere: @20928 sono in piena tempesta emotiva. Causa?Elezioni sindaco di Bergamo. ??Non vorrei veder piangere la Cristina Parod… - pinosantarsiere : @20928 sono in piena tempesta emotiva. Causa?Elezioni sindaco di Bergamo. ??Non vorrei veder piangere la Cristina Pa… -