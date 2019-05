Cristiano Ronaldo show in allenamento | l’esultanza dopo il gol è da finale di Champions

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019)pazzo di gioia per il gol in: l’esultanza è un piccolo regalo ai suoi tifosifa sempre sul serio, anche quando si trova in campo, in, a stagione terminata. L’attaccante portoghese della Juventus ha fatto impazzire i tifosi presenti all’della Juventus con una giocata pazzesca: un dribbling da standing ovation, qualche finta ed un dritto diretto in rete che hanno fatto esplodere i fan in un boato incredibile, quasi da stadio.ha dunque voluto regalare ai suoi tifosi una piccola gioia, esultando incitandoli ad esultare ancor di più come se avesse segnato un gol indiLeague. >> PER IL VIDEO >>> Juventus – Che esultanza perin<<< L'articoloin: l’esultanza ...

IndianRegista : Allianz Stadium is reportedly sold out for the seasonal 'Partita del Cuore'. ? Expected to be involved: President… - MatteoPedrosi : La stagione 2018-19 verrà ricordata per l'arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo, l'alieno. No, non ho sbagliato f… - WilliamHill : Serie A goals this season: ???? Quagliarella - 26 ???? Ronaldo - 21 Cristiano Ronaldo got outscored by 36-year-old Fa… -