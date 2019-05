CR7 mai così male come con Allegri Il suo record nel 2015 con Ancelotti

ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2019) Abbiamo già scritto che il vero artefice del divorzio di Massimilianocon la Juventus sia stato Cristiano Ronaldo. Possiamo aggiungere qualcosa di più. Se è vero sono illazioni che Ronaldo soffrisse l’allenatore livornese perché avrebbe voluto un gioco più propositivo, più spumeggiante, più palloni da giocare, non si può dire lo stesso dei numeri. Nella stagione 2018/19, CR7 ha toccato il suo minimo storico in quanto a reti segnate: appena 28, 5 in meno della sua prima stagione al Real Madrid, ovvero l’annata 2009/10. Dalle statistiche dell’attaccante portoghese emerge che non gli è andata maiquest’anno. Mai ha avuto meno palloni da giocare e, dunque, mai è riuscito a segnare meno che sotto la gestione di Max. Negli ultimi dieci anni, a parte l’annata 2009/10, di cui abbiamo detto, Cristiano non è mai sceso al di sotto dei 42 gol ...

