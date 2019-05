Così il M5s è diventato il partito dell' assistenzialismo

Comunali - il successo del sindaco di Bari è clamoroso : Così Decaro (Pd) al Sud è l'unico argine a Lega e M5S : Una vittoria al primo turno, tra il 60 e il 70 per cento. Il presidnete Anci l'ha conquistata a mani nude, senza nessun big sul palco. Ecco perché la riscossa contro la Lega può partire dalla Puglia

Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mangia il M5S - mai una destra Così forte come oggi : Un risultato incredibile che vede la Lega mangiarsi letteralmente il M5S, il principale colpevole del tracollo 5 stelle è Di Maio Era ampiamente previsto da tempo: le elezioni Europee hanno certificato alcuni importanti punti politici a distanza di un anno dai risultati delle Politiche. La sintesi è semplice: la Lega ha mangiato il Movimento 5stelle e si sono invertiti … Continue reading Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mangia ...

Quasi quattro milioni di voti conquistati in un anno. Così la Lega ha cannibalizzato il M5s : I contesti non sono gli stessi. La partecipazione è diversa (il 73 per cento contro il 56 per cento). Ma può essere utile confrontare i voti ottenuti dai singoli partiti alle Politiche del 2018 con quelli delle Europee 2019. Anche solo per far capire, al di là delle dichiarazioni e delle percentuali

Europee - Di Maio : “Dopo il voto non cambia nulla. Il M5s ha la maggioranza in Parlamento e al governo. Così rimarrà” : Niente rimpasto dopo il voto. Lo ha detto due giorni fa Giancarlo Giorgetti, lo ribadisce oggi Luigi Di Maio. “Non ho mai capito perché le elezioni Europee dovrebbero cambiare il Parlamento italiano. M5S ha il 36% del Parlamento italiano, ha la maggioranza assoluta in Consiglio dei ministri e Così rimarrà, io non intenzione di parlare di poltrone da lunedì ma di chiedere abbassamento delle tasse per le imprese e per le famiglie, salario ...

Social - struttura centrale e donazioni : Così Farage ha fotocopiato il M5S : Con la schiettezza che ai suoi amici italiani è preclusa, Nigel Farage lo ammette senza problemi: «Noi (con The Brexit Party) gestiamo un’azienda, non un partito politico, di qui il nostro modello di sostenitori registrati». Farage spiega: «Il modello di tutto fu Casaleggio», e continua spesso a chiamare Casaleggio «Roberto» - come del resto sempre...

Rinviato il cdm - lite continua Lega-M5S. Giorgetti : «Così non si va avanti» : Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier Conte, con il quale ha avuto un colloquio durato circa un'ora e mezza, dopo le tensioni dei giorni scorsi nel governo sul dl...

Lega-M5S - Giorgetti : Così non si va avanti La replica di Di Maio : «Basta minacce» : Il sottosegretario leghista: «La mia riflessione è che se c’è un governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose»

Autonomia : Zaia al M5S - 'basta dire che progetto Così com'è non va bene' : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - "Non posso più accettare che dai cinque stelle arrivino frasi come 'cittadini di serie A e B' o che questo progetto 'cosi' com'e' non va bene'". Lo ha sottolineato il governatore del Veneto Luca Zaia a margine di una conferenza stampa oggi a Venezia. "Io penso che l'au

Così le pagine Facebook pro M5S e Lega hanno conquistato i loro follower : Molte delle pagine social chiuse nei giorni scorsi erano inizialmente dedicate all'intrattenimento. Solo dopo avevano cambiato finalità, abusando dell'opportunità di modificare il nome della pagina

M5s-Lega - scontro sullo spread : “Così non si va avanti” : Il fantasma dello spread agita le acque del governo a tinte giallo-verdi. Potrebbe esserci un serio momento di riflessioni. Questo a detta di… Giancarlo Giorgetti direttamente dal salotto di “Porta a Porta”. Il sottosegretario sottolinea lo stato di litigiosità: che se dovesse proseguire oltre il 26 maggio potrebbe diventare insostenibile. Il punto, anzi la parola magica, è lo spread: schizzato da 276 a 280 punti. Un rialzo ...

Rosatellum ter - la riforma elettorale M5s-Lega per il taglio dei parlamentari è già legge. Opposizioni : “Così collegi schifezza” : L’Italia ha una nuova legge elettorale: l’approvazione definitiva del cosiddetto Rosatellum ter è passata sotto silenzio, ma è avvenuta oggi alla Camera. La riforma è semplice, ma ha un effetto significativo. Resta il sistema misto proporzionale-maggioritario con cui il Paese è andato alle urne alle Politiche del 4 marzo 2018, ma si modificano i seggi da attribuire nei collegi uninominali: non saranno più stabiliti con un numero ...