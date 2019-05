Cosa succede al Governo Conte dopo i risultati delle Elezioni Europee

(Di lunedì 27 maggio 2019) È unadomande ricorrentiil trionfo della Lega di Matteo Salvini allee il clamoroso tonfo del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio:cambia in seno alla maggioranza che sostiene Giuseppe? E si rischia davvero di aprire una crisi dinel breve periodo? Domande cui è difficile rispondere, se non per ipotesi calibrate non solo sui numeri, ma anche sulsto generale. I numeri stavolta sono chiarissimi: la Lega di Matteo Salvini sfonda ovunque e segna il suo massimo storico, abbattendo la barriera dei 9 milioni di voti (alledel 2014 prese il 6,2% con meno di 1,7 milioni di voti, alle Politiche del 4 marzo 2018 alla Camera il 17,4%, pari a meno di 5,7 milioni di voti); il Movimento 5 Stelle prende il 17% dei consensi e circa 4,5 milioni di voti (partiva dal 21,1% e 5,8 milioni di voti nel 2014 ma soprattutto dal 32,7% dei consensi e 10,7 milioni di votiPolitiche).Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...