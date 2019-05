Corruzione | Sistema Montante | Musumeci sentito dalla Procura di Caltanissetta

Corruzione : 'Sistema Montante' - acquisiti verbali pentito Di Francesco : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Il pentito di mafia Dario Di Francesco non ha deposto al processo sul cosiddetto 'Sistema Montante' di Caltanissetta, perché il tribunale ha acquisito le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, come richiesto dalla difesa. Anche nella scorsa udienza furono acquis

“Corruzione per rilasciare cittadinanza” a Roma : 6 arresti - 19 indagati. Al vertice del sistema una dipendente del Viminale : Un sistema corruttivo per rilasciare la cittadinanza italiana: sei persone arrestate, 19 indagate in tutto. Questo il risultato dell’operazione coordinata dalla Procura di Roma e condatta dagli investigatori della Polizia postale. Sono più di 1500 le pratiche di cittadinanza sospette. Per gli stranieri che avevano ottenuto lo status di cittadino pur non avendone i requisiti, sono già stati firmati i primi decreti di revoca da parte del ...