Corruzione | ' Sistema Montante' | acquisiti verbali pentito Di Francesco

“Corruzione per rilasciare cittadinanza” a Roma : 6 arresti - 19 indagati. Al vertice del sistema una dipendente del Viminale : Un sistema corruttivo per rilasciare la cittadinanza italiana: sei persone arrestate, 19 indagate in tutto. Questo il risultato dell’operazione coordinata dalla Procura di Roma e condatta dagli investigatori della Polizia postale. Sono più di 1500 le pratiche di cittadinanza sospette. Per gli stranieri che avevano ottenuto lo status di cittadino pur non avendone i requisiti, sono già stati firmati i primi decreti di revoca da parte del ...