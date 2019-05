Corrida | l' incidente choc | toro incorna il matador e gli squarcia il deretano

ilgiornale

(Di lunedì 27 maggio 2019) Pina Francone Orrendoalladi Las Ventas, a Madrid: ilhato il torero, lacerandogli il rettoalladi Las Ventas, Madrid: ilhato il torero, prendendolo per l'ano, sollevandolo da terra, procurandogli uno squarcio di 25 centimetri nell'orifizio. Un orrore. A fare le spese della furia dell'animale è stato ilfrancese Juan Leal. Le ennesime scene raccapriccianti di uno show brutale, tra il dolore dell'animale sanguinante perché colpito dalle lame del torero e quelle del 26ennestesso, ferito in profondità dalle corna del bovino. Leal vieneto e sbalzato per aria, prima di cadere rovinosamente al suolo, per poi allontanarsi tenendosi il fondoschiena con le mani: una ferita molto grave, ma non fatale. Il torero è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica per la ricostruzione ...