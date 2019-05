Corrida a Madrid | il momento in cui un torero è stato incornato nel fondoschiena FOTO e

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Incredibili immagini mostrano ilin cui unferito da un toro durante uno spettacolo nell’arena Las Ventas di. Lo sfortunato (o no, dipende dai punti di vista su questo tipo di eventi)in questione è Juan Leal, francese di 26 anni. Le immagini del video che trovate in fondo all’articolo mostrano Leal prendersi gioco del toro con il suo mantello rosso nel 12° giorno del festival di San Isidro ma sembra proprio che ad un certo punto ilabbia commesso il grande errore di rivolgere le spalle all’animale infuriato e visibilmente ferito. Il risultato? Èproprio nel, sollevato da terra e agitato come fosse un fantoccio mentre il corno trapassava la sua carne. Il pubblico sembrava essere dalla parte dele ha accompagnato la scena con urla e sussulti. Leal è riuscito ad allontanarsi dal toro camminando sulle sue gambe ...

