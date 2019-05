eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019) Secondo alcune recenti voci, sembra chesi stia preparando alla pubblicazione di unper PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 24 settembre.Come riporta Play Crazy Game, un presunto(chiamato semplicemente) è apparso nel listino del rivenditore tedesco NetGames. Alcuni hanno ipotizzato che il prodotto oggetto di questa news sia in realtà l'edizione fisicaAnniversary Collection, tuttavia il sito ufficiale diriporta che non sono previste edizioni fisiche delle ultime collection (, Castlevania ed Arcade Classics) pubblicate dalla compagnia. Secondo altri è invece possibile un annuncio di undurante l'E3 2019, ma al momentonon si espressa in merito.In, il giocatore veste i panni di un commando che (sullo stile del più classico Metal Slug) si trova ad ...

Eurogamer_it : #Contra: #Konami potrebbe presto annunciare un nuovo capitolo della serie - gamescore_it : Contra III: The Alien Wars - Sessantaquattresimo Minuto - -