lastampa

(Di lunedì 27 maggio 2019) Giuseppeha fretta di blindare il governo. La sua domenicaè stata giusto una parentesi tra il prima e il dopo, nella speranza che il dopo faccia dimenticare in fretta i toni della, che, sostiene, «ha acceso particolarmente il clima senza certo giovare all’azione del governo». ...

serenel14278447 : Conte teme per il suo futuro: “La campagna elettorale ha indebolito il nostro lavoro” @LaStampa - KenSharo : New post (Conte teme per il suo futuro “La campagna elettorale ha indebolito il nostro lavoro” - La Stampa) has bee… - infoitinterno : Conte teme per il suo futuro: “La campagna elettorale ha indebolito il nostro lavoro” -