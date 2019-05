Congo | affonda barca | 30 morti e 200 dispersi Tanti erano insegnanti in viaggio per

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) A bordoin centinaia, edi loroinper andare a ritirare lo stipendio. Ma l’imzione èta nel lago Mai-Ndombe nell’ovest del, provocando la morte di 30 persone, mentre circa 200 risultano disperse. I soccorritori hanno tratto in salvo circa 170 passeggeri, ma non è chiaro quante persone ci fossero a bordo. La tragedia è stata causata dalle avverse condizioni meteo. L'articolo: 30e 200inper ritirare lo stipendio proviene da Il Fatto Quotidiano.

