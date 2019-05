Condò | “Questo è gia il Napoli di Ancelotti Se fossi in Quagliarella non verrei”

ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2019) La firma di Sky Sport Paoloè intervenuto A Radio CrC nel corso del programma “Un calcio alla radio” ed ha parlato del primo anno di gestione. «Ci andrei piano nel dire che questonon è stato quello di. Nella prima parte si sono viste molte cose interessanti, che avevano la firma di Carlo. Poi è difficile dare un giudizio, dato che la seconda parte di campionato è stata inquinata dai vari verdetti ormai assegnati già da tempo. La Juve si è fermata, quindi i 90 punti sono fittizi. Lo stesso discorso lo puoi fare, però, al girone di ritorno del. Molti punti sono stati persi proprio per diversi pensieri». Si sono viste molte cose interessanti che appartengono proprio al modo di allenare di Re Carlo. L’unico appunto da fare alla squadra di De Laurentiis, ha detto è stato perdere la Coppa Italia e uscire dall’Europa League a ...

