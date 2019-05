Comunali | a Bari Decaro verso la vittoria al primo turno | è avanti in tutte le sezioni

Elezioni Comunali Bari 2019 - i risultati in diretta : sfida a sei per Palazzo Città : Dalle 14 lo spoglio a Bari e nei nove comuni della provincia dove si vota per eleggere il nuovo sindaco. I risultati delle...

Elezioni Comunali Bari - i primi risultati : si riconferma Antonio Decaro - centrosinistra : Anche Bari ha eletto un nuovo sindaco e una nuova giunta comunale. I cittadini del capoluogo pugliese sono stati chiamati ad esprimere il voto per le amministrative nello stesso giorno delle Elezioni europee. Ha vinto il sindaco uscente Antonio Decaro, esponente del centrosinistra. Tra gli sfidanti, Pasquale Di Rella, candidato per la coalizione di centrodestra, e la pentastellata Elisabetta Pani.

Comunali - a Bari al via lo spoglio : Decaro in vantaggio in tutte le sezioni dal centro al San Paolo : Operazioni in corso in 345 sezioni: il sindaco punta alla riconferma al primo turno nonostante la valanga gialloverde delle elezioni europee

Comunali - a Bari Decaro consolida il vantaggio : è avanti in tutte le sezioni dal centro al San Paolo : Operazioni in corso in 345 sezioni: il sindaco punta alla riconferma al primo turno nonostante la valanga gialloverde delle elezioni europee

Comunali e Piemonte - spoglio in diretta : test chiave a Firenze - Bari e Perugia : Al via alle 14 lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Piemonte e per le Comunali nei quasi 3800 comuni andati al voto ieri, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia. Per i...

Comunali - a Bari al via lo spoglio : Decaro (Pd) spera nel bis al primo turno - nonostante valanga gialloverde : Operazioni in corso in 345 sezioni: a essere determinanti numericamente nel risultato saranno i Municipi 1 e 2 dove votano circa due terzi dei baresi

I risultati delle elezioni Comunali di Bari : Arriveranno a partire dalle 14, non ci sono exit poll: il favorito è il sindaco uscente di centrosinistra Antonio Decaro

Elezioni Comunali 2019 - risultati in diretta/ Bari e Firenze : attesa per lo spoglio : diretta live risultati Elezioni Comunali 2019: affluenza alle amministrative Cagliari, Lecce, Firenze, Bari, Bergamo. Sondaggi, exit polls ed eletti.

Elezioni Comunali Bari 2019 : candidati - liste e come si vota. La guida : Elezioni comunali Bari 2019: candidati, liste e come si vota. La guida Domenica di voto europeo ma anche di Elezioni amministrative in oltre 3500 comuni italiani. Tra i cittadini chiamati a rinnovare il consiglio comunale e a eleggere il sindaco c’è anche Bari. Qui il sindaco uscente Antonio Decaro sfiderà cinque candidati supportati sia da liste civiche che da partiti nazionali. Elezioni comunali Bari: i candidati che sfidano ...

Guida alle elezioni Comunali di Bari : Il grande favorito è il sindaco uscente di centrosinistra Antonio Decaro, ma il suo principale sfidante ha una storia particolare

Quagliariello - il senatore si candida alle Comunali e usa ‘Luna’ di Togni per lo spot : “E guardo Bari da un oblò…” : Il senatore ed ex ministro Gaetano Quagliariello si è candidato capolista alle prossime elezioni Comunali di Bari di giugno, con la lista IDea per Bari. Sul profilo Facebook ha diffuso uno spot elettorale con un particolare rifacimento in chiave politica della canzone Luna di Gianni Togni (brano del 1980). Il risultato? Giudicate voi L'articolo Quagliariello, il senatore si candida alle Comunali e usa ‘Luna’ di Togni per lo spot: ...