Computex 2019 | NVIDIA reinventa ‘Quake II’ con una grafica Ray- Tracing mozzafiato

Computex 2019 : NVIDIA e BETHESDA annunciano il supporto del ray-tracing per Wolfenstein Youngblood : NVIDIA e BETHESDA hanno annunciato oggi che Wolfenstein: Youngblood, il prossimo capitolo del leggendario franchise di Wolfenstein, includerà il supporto per effetti ray-tracing in tempo reale, NVIDIA Adaptive Shading e altre tecnologie di gaming avanzate che permetteranno ai giocatori di sperimentare un realismo mai visto prima nelle immagini di gioco. Per celebrare il ritorno del franchise Wolfenstein, NVIDIA ha dato il via a un ...