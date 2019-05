Compie 90 anni Alasdair MacIntyre | l’ex marxista che ha detto tutto con quel solo libro

Cesare Cremonini - “50 Special” Compie 20 anni (sembra ieri - eh?). E il cantautore bolognese festeggia con un mega tour : Esattamente vent’anni fa, il 27 maggio 1999, usciva la hit “50 Special”, il brano che avrebbe consacrato il successo dei Lunapop e di Cesare Cremonini. E pensare che la canzone è nata, in seguito a una punizione della madre del cantautore. “Era pomeriggio e mentre facevo finta di studiare Platone, in realtà studiavo l’esame patente – ha confessato a Che Tempo Che Fa -, mia madre passava di lì e guardando il libro si è accorta che era ...

La figlia di Johnny Depp - Lily-Rose - Compie 20 anni : ritratto beauty di una it girl : Lily-Rose Depp, i beauty look più belliLily-Rose Depp, i beauty look più belliLily-Rose Depp, i beauty look più belliLily-Rose Depp, i beauty look più belliLily-Rose Depp, i beauty look più belliLily-Rose Depp, i beauty look più belliLily-Rose Depp, i beauty look più belliLily-Rose Depp, i beauty look più belliLily-Rose Depp, i beauty look più belliLily-Rose Depp, i beauty look più belliLily-Rose Depp, i beauty look più belliLily-Rose Depp, i ...

Lenny Kravitz Compie 55 anni - popstar corteggiata dal cinema : Una carriera divisa tra la musica, la fotografia, il design e il cinema. Lenny Kravitz, che domani 26 maggio compie 55 anni, e' un artista poliedrico: nel suo curriculum non solo successi musicali e l'attuale tour internazionale "Raise Vibration", che lo ha portato a esibirsi in Italia, ma anche la fondazione della "Kravitz Design Inc", azienda creativa che realizza progetti trasversali portando avanti iniziative che vanno da prodotti per brand ...

Auguri a Claudia Ruffo - la protagonista di 'Un posto al sole' Compie 39 anni : Oggi è il compleanno di una delle storiche protagoniste della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole'. Si tratta di Claudia Ruffo che compie 39 anni e detiene un record importante all'interno del prodotto televisivo in quanto è presente sin dalla prima puntata del 1996. Un'artista poliedrica Claudia è un'artista poliedrica che ha dimostrato di sapersi mettere a confronto con qualsiasi tipo di personaggio, ma il ruolo di madre e moglie ...

Paperino Compie 85 anni : a Milano parte il Festival del fumetto Disney : Al via sabato 25 maggio il "Festival del fumetto Disney" che ripercorre la storia di Paperino a 85 anni dalla nascita. Fino al 22 giugno dieci eventi nei Mondadori store d'Italia in compagnia di alcuni tra i fumettisti più noti, tra cui il Maestro Giorgio Cavazzano che per l'occasione ha realizzato un disegno inedito.Continua a leggere

Tanti auguri a…Vidal - il centrocampista cileno Compie 32 anni : Nato a San Joaquín a Santiago del Cile il 22 maggio 1987, Arturo Vidal compie oggi 32 anni. Inizia la sua carriera in patria con il Colo-Colo. Con la maglia dei Los Albos (I bianchi) vince tre campionati. All’età di 20 anni arriva nel calcio europeo con il Bayer Leverkusen. In Germania rimane 4 stagioni segnando 15 reti, destreggiandosi anche da difensore centrale. Nel 2011 passa alla Juventus per poco più di 10 milioni di euro. ...

La Milanesiana Compie 20 anni - al via l’edizione con 200 ospiti in 43 giorni. Elisabetta Sgarbi : “Il tema è la speranza” : “Il tema dell’edizione è la speranza. Vogliamo aiutare a dialogare e crescere e possiamo essere un’infezione sana. Ce n’è bisogno”. Sono le parole dell’ideatrice e direttrice de La Milanesiana, Elisabetta Sgarbi, che ha presentato l’edizione dei 20 anni, la più ricca di sempre: 66 incontri, oltre 210 ospiti, 14 mostre e 14 diverse città italiane coinvolte per una durata di 43 giorni. Tra i presenti tanti ...

Francesco Monte Compie 31 anni : Giulia organizza una festa a sorpresa : Giulia Salemi organizza una festa a sorpresa per Francesco Monte Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, la coppia è sempre più innamorata e complice, tanto che si inizia a parlare di convivenza. Così Giulia, per dimostrare a Francesco il suo amore, […] L'articolo Francesco Monte compie 31 anni: Giulia organizza una festa a sorpresa proviene da Gossip e Tv.

Pescara Jazz Compie 50 anni. E li porta benissimo : È stato presentato a Roma il Pescara Jazz 2019, che proprio quest’anno compie i 50 anni della propria affascinante storia. Fatta nascere dunque nel 1969 da Lucio Fumo, in mezzo secolo ha visto esibirsi nella cittadina adriatica praticamente tutti i più grandi Jazzisti del mondo. L’edizione di quest’anno inaugurerà il suo cinquantennale lunedì 8 luglio con un programma che prevede 15 concerti consecutivi fino al 22, più una coda di tre ...

Tanti auguri a…Urbano Cairo - il presidente del Torino Compie 62 anni : Non solo Mandzukic a festeggiare il compleanno oggi. Torta e candeline anche nella metà granata di Torino. compie 62 anni il presidente Urbano Cairo. E’ impegnato nel mondo dell’editoria da oltre 30 anni, prima con Publitalia ’80 e poi con Cairo Editore (della quale è fondatore). Dal 2013 è proprietario anche di La7. Cairo è anche proprietario del Torino dal 2005. Già nel primo anno di presidenza conquista la promozione ...

The Italian Job Compie 50 anni e si regala la Lamborghini Miura P400 originale : Venti secondi iniziali di puro piacere sonoro, e al terzo minuto la tragedia. È la scena iniziale di The Italian Job del 1969. Dopo la dolce sinfonia del motore tra le valli che circondano la statale 26 in direzione Colle del Gran San Bernardo, alla fine dei titoli di testa, la Lamborghini Miura P400, numero di telaio 3586, esce dal tunnel del La Thuile completamente distrutta. Di Rossano Brazzi, ovvero Roger Beckermann, non rimane niente. ...

Al Bano Compie 76 anni : “Festeggio a Napoli - mi godo Bocelli” : "La prima telefonata è stata di Loredana alle 00:07 di ieri notte, poi è arrivata anche quella di Romina". Così Al Bano Carrisi, che oggi festeggia il suo 76esimo compleanno, rivela le prime telefonate di auguri ricevute dalle donne della sua vita. In collegamento con La Vita in Diretta, il programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, il cantante di Cellino San Marco ha poi aggiunto: "Non c`è niente di più bello quando ...

Al Bano Compie 76 anni. "La prima telefonata? Loredana Lecciso" - : Roberta Damiata Al Bano compie 76 anni e in collegamento a "La vita in diretta" ha raccontato che i primi auguri sono stati quelli di Loredana Lecciso Oggi alla “Vita in Diretta”, Al Bano ha festeggiato il suo 76° compleanno, tra gli applausi del pubblico e dei due conduttori, Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Il cantante di Cellino, non era in studio ma in collegamento da Napoli. Dopo gli applausi però, i conduttori hanno ...

Minecraft Compie 10 anni e annuncia Earth : la versione in realtà aumentata per iOS e Android : Per celebrare il decimo anniversario della sua nascita, Minecraft ha svelato il nuovo gioco mobile in realtà aumentata Minecraft Earth, per iOS e Android. Dal 2009 Minecraft continua a crescere: con quasi 130 milioni di ore di Code session completate e 176 milioni di copie della versione base del gioco in tutto il mondo, è diventato il videogioco più venduto di sempre (battuto il Tetris, fermo a quota 170 milioni). Ma ora era il ...