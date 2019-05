Clima | Papa | “Basta emissioni di gas serra | bisogna agire con decisione”

EMERGENZA Clima/ Dal Papa a Greta - l'errore di "uccidere" il messaggero : Il CLIMA sta cambiando ma molta opinione pubblica è negazionista. Nel dubbio custodire il creato sarà sempre la soluzione migliore

Papa Francesco incontra Greta Thunberg : “Grazie per aver difeso il Clima”. “Vai avanti così” : Greta Thunberg, la 16enne svedese che ha promosso i Fridays for Future, ha incontrato a Roma il pontefice. “Grazie per aver difeso il clima” gli ha detto la ragazza, che domani sarà in Senato. “Vai avanti col tuo lavoro” è stata la risposta di Papa Francesco. L'articolo Papa Francesco incontra Greta Thunberg: “Grazie per aver difeso il clima”. “Vai avanti così” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Clima - al via il tour italiano di Greta Thunberg. Oggi dal Papa e giovedì in Senato : In vista della manifestazione #FridayForFutureRoma che si terrà nella Capitale il prossimo 19 aprile il comitato scientifico "La Scienza al Voto" , costituito da 19 dei maggiori scienziati italiani ...

Clima - Greta a piazza San Pietro : “Ho ringraziato il Papa e lui mi ha detto di andare avanti” [GALLERY] : Oggi tra i pellegrini la piccola grande attivista Greta Thunberg, presente in piazza San Pietro per l’udienza generale del Papa. La giovane ambientalista che ha fatto della sua campagna #fridaysforfuture un fenomeno mondiale è arrivata a Roma in treno, alla stazione di Tiburtina, questa mattina alle 8:30. La 16 enne svedese è rimasta per la maggior parte del tempo sotto un ombrello a quadri blu per ripararsi dal sole. In seguito ha ...

Clima - Greta sarà a Roma : possibile incontro con il Papa il 17 : Greta Thunberg, la sedicenne attivista svedese diventata simbolo della lotta ai cambiamenti Climatici sara’ a Roma per partecipare venerdi’ allo sciopero per il Clima in piazza del Popolo. Greta, in un tweet, annuncia di essere “sul treno per il Parlamento europeo, il Senato italiano, il Vaticano e la Camera dei deputati durante le feste di Pasqua”. “Lo so che e’ vacanza – aggiunge -, ma la crisi ...