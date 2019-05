Clementino torna nei club italiani dopo 5 anni | le date dei 6 imperdibili live del

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il “black Pulcinella” della scena Rap italiana neidi assenzaneidi assenza per 6, per la prima volta accompagnato dalla The Smoke Band. Clemente Maccaro, classe 1982, meglio conosciuto con lo pseudonimoè considerato uno dei pilastri del rap italiano. Ha esordito nel 2006 con l’album “Napolimanicomio” seguito nel 2011 da “I.E.N.A”, acronimo di “Io E Nessun Altro”. Nel 2013 ha pubblicato il singolo d’oro “O’Vient”. Il video, con oltre 18 milioni di views su YouTube, ha trainato fino al quarto posto della hit parade il terzo album “Mea Culpa”, certificato disco d’oro. Il successivo album “Miracolo”, con cui irrompe alla #1 della classifica FIMI, è stato certificato oro e vanta numerose e prestigiose collaborazioni, tra tutte l’ultima registrazione di Pino Daniele “Da che ...

